Dos nuevas misiones con participación española volarán en el cohete RFA One a través de la iniciativa Flight Ticket

Cohete RFA One - ESA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Flight Ticket, impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comisión Europea, refuerza el acceso europeo al espacio con dos nuevas misiones que volarán en el lanzador RFA One, según ha informado la ESA.

Con estas firmas entre la ESA y Rocket Factory Augsburg (RFA), se lanzarán dos misiones más con el cohete RFA One desde el puerto espacial de Saxavord, en el Reino Unido, como parte de la iniciativa Flight Ticket. La ESA y la Comisión Europea han vuelto a depositar su confianza en RFA como futuro proveedor de servicios de lanzamiento.

La misión Lurbat llevará a cabo una serie de tecnologías de demostración y ha sido desarrollada por Added Value Solutions, con sede en España.

Lurbat-1 procesará datos de observación de la Tierra en el espacio, antes de enviarlos a un grupo de centros de investigación en España, lo que reducirá los requisitos de descarga de datos. Contará con dos sistemas de propulsión para demostrar tecnologías novedosas para mover el pequeño satélite mientras está en órbita.

El sistema de propulsión Ice, desarrollado por URA Thrusters, utiliza agua generada mediante electrólisis solar que se expulsa del satélite. El segundo sistema de propulsión, desarrollado por Added Value Solutions en el Reino Unido, es un propulsor de electrospray con emisor poroso que utiliza material poroso para generar iones que se expulsan para mover el satélite.

Además, Lurbat contará con una interfaz mecánica y marcarán su posición para que pueda ser capturado en órbita y retirarse de forma limpia al final de su vida útil. También probará un actuador de aleación con memoria de forma para su mecanismo de sujeción y liberación, e incluso incluye un demostrador de instrumento científico con detector de fotografías individuales. La misión está diseñada para ser modular y escalable, de modo que la tecnología pueda formar parte de una constelación en el futuro.

Una segunda misión verá el lanzamiento de dos CubeSats desarrollados bajo contrato de la ESA por la empresa española Indra Space.

Los CubeSats llevarán a cabo cinco experimentos seleccionados por la Comisión Europea a través de la convocatoria de manifestaciones de interés Horizon Europe IOD/IOV.

Los experimentos son una sonda Langmuir de barrido para determinar las temperaturas de los electrones, la densidad electrónica e iónica en el plasma situado sobre nuestra atmósfera, desarrollada por el Real Instituto Belga de Aeronomía Espacial; un sensor estelar llamado Twinkle que permitirá a los satélites orientarse, desarrollado por Arcsec en Bélgica; un mecanismo de tipo cardán para la orientación activa de los paneles solares de CubeSats, que permite ajustar su posición respecto al Sol y optimizar la generación de energía, desarrollado por Revolv Space en los Países Bajos; un circuito de refrigeración en miniatura con bombeo mecánico fabricado por DEMCON Kryoz en los Países Bajos; y una unidad avanzada de procesamiento de carga útil de GMV Innovating Solutions en España.

Los dos satélites estarán en órbita durante más de un año para recopilar datos de los experimentos.