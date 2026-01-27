Ecoembes celebra la VI edición de 'Naturaliza' por el Día Mundial de Educación Ambiental

Vuelve la Semana Redonda de Naturaliza para celebrar el Día Mundial de la Educación Ambiental - ECOEMBES

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecoembes está celebrando la sexta edición de su programa de educación ambiental 'Naturaliza' para conmemorar el Día Mundial de Educación Ambiental con una serie de actividades gratuitas que se celebrarán esta semana en España, enfocadas a acercar la sostenibilidad a las aulas.

En un comunicado, Ecoembes ha detallado que la red de 'Naturaliza' se compone de más de 3.200 profesores de 1.950 centros escolares de todo el país. Solo en el curso 2024/2025 se incorporaron 529 nuevos docentes, lo que ha permitido que más de 19.800 estudiantes se acerquen a contenidos ambientales adaptados a ciencias de la naturaleza, sociales, matemáticas o lengua y literatura.

En esta edición, bajo el lema 'Imagina su nueva historia. Nada termina, todo se transforma', el alumnado podrá seguir aprendiendo sobre la importancia de 'las siete erres': Reducir, reutilizar, reciclar, reparar, renovar, recuperar y rediseñar para hacer un uso responsable de los recursos naturales y proteger el planeta.

Para ello, Ecoembes propone un programa de cinco actividades que se desarrollarán hasta el 30 de enero, cuyos materiales están disponibles en la página web de Ecoembes de forma gratuita. El profesorado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial está llamado a integrar la sostenibilidad en su práctica educativa.

La primera de estas acciones es 'Detectives de las 7 erres', un misterio que utiliza la música para descubrir y aplicar las 'siete erres' en la vida diaria y que anima al alumnado a observar su entorno. Por su parte, 'Entre residuos anda el juego' propone juegos sostenibles que transforman juegos clásicos para reforzar la importancia del reciclaje y la correcta separación de residuos, de tal manera que "muestra de forma lúdica cómo cada pequeño cuenta".

'¡Que suene la imaginación!' es un taller para fabricar instrumentos musicales con materiales reutilizados para demostrar el valor de dar una segunda vida a objetos, en una mezcla de arte y creatividad. Además, '7 Rs con 7Cs', incentiva la creación de carteles, cómics y cuentos para comunicar sobre 'las siete erres'.

Por último, '¡Únete a nuestro festival circular!' clausura la semana con un festival para poner en práctica los aprendizajes en donde se compartirán las creaciones y reflexiones del alumnado en torno a la economía circular.