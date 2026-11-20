Archivo - Detalle del doble suelo que se construye con un metro de separación por motivos de seguridad durante una jornada de puertas abiertas al centro de datos Digital Realty, a 22 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha celebrado este viernes la aprobación del real decreto sobre sostenibilidad de los centros de datos como un "primer paso" para controlar sus impactos, aunque considera que el régimen transitorio para cumplir los requisitos de consumo energético desvirtúa parte de su objetivo. "La cesión del Gobierno al permitir un régimen transitorio para el cumplimiento de los requisitos de consumo energético desvirtúa en parte el objetivo de esta regulación, que era acabar con el oasis legislativo del que gozaba el sector. Aun así, damos la bienvenida a esta norma, que supone un primer paso importante para controlar los impactos de los centros de datos", han señalado desde la organización.

A la espera de analizar el texto definitivo, la organización ha denunciado las presiones de SpainDC, la agrupación de empresas promotoras de centros de datos en España, para frenar la regulación. Además, ha defendido que la expansión digital respete los límites ambientales y la capacidad de la red eléctrica.