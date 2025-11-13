Ecologistas celebran que Congreso no derogue el calendario de cierre nuclear y piden al Ejecutivo mantenerse "firme"

Archivo - Un empleado trabaja en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones ecologistas de España han celebrado que el Congreso de los Diputados no haya aprobado una enmienda del PP que pretendía derogar la fecha de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes y Ascó. Sin embargo, han pedido al Gobierno que ratifique el calendario de cierre acordado por las empresas titulares de las centrales y Enresa en 2019.

El responsable de la Unidad de Incidencia para una Transición Verde, Juan Carlos Atienza, ha valorado de forma positiva que el Congreso no haya respaldado la enmienda del PP, aunque ha puntualizado que le resulta "preocupante" que decisiones de "tanta relevancia ambiental" puedan depender "de uno o pocos votos".

Además, ha criticado el hecho de que se tomen con "procedimientos que no permiten la participación de la ciudadanía en asuntos de tanto impacto". Al margen de ello, ha subrayado la necesidad de una mayor concertación entre las fuerzas políticas en cuestiones estratégicas para España.

"La transición ecológica requiere un pacto de Estado que garantice mínimos estables y duraderos, con independencia de los gobiernos", ha recalcado en declaraciones a Europa Press.

En la misma línea, Greenpeace ha celebrado que el Congreso no haya aprobado la enmienda promovida por los 'populares'. Aún así, la ONG considera que esta ha sido sólo una victoria en "una larga lucha" para mantener el calendario de cierre. Por ello, ha pedido al Gobierno que se mantenga "firme" en su decisión.

"Es hora de obligar a que la industria nuclear abandone esta absurda batalla y asuma la única decisión responsable: realizar de manera segura y ordenada el cierre definitivo de los reactores", ha subrayado el responsable de la Campaña de energías fósiles y nuclear de Greenpeace, Francisco del Pozo.

La portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear y de Ecologistas en Acción, Cristina Roig, también ha transmitido su alegría ante el hecho de que no haya salido adelante la enmienda del PP. En declaraciones a Europa Press, ha puesto el foco en el efecto que una prórroga de Almaraz podría tener en el desarrollo de renovables.

En este sentido, ha vuelto a pedir que el Gobierno no conceda la prórroga al funcionamiento de Almaraz. A su juicio, la central extremeña se podría convertir en la "bola de billar" que postergara el resto de cierres nucleares, ya que en 2030 --año hasta el que estaría activa Almaraz-- también cerraría Cofrentes y Ascó I.

Por su parte, Alianza Verde ha criticado la "artimañana" del PP al introducir la enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible y ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ratifique el calendario de cierre nuclear tras el rechazo en el Congreso a la enmienda del PP.

"La política energética del gobierno no puede quedar abierta a los deseos de las grandes empresas, o a las artimañas del PP. Exigimos contundencia para que algo así no vuelva a pasar. Y lo primero que hay que hacer es cerrar Almaraz", ha señalado el coordinador federal de la formación, Juantxo López de Uralde.