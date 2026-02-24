Ecologistas cuestionan que PP rechace políticas climáticas "que destruyen el empleo": "No deben vivir en el mundo real"

Archivo - Un grupo de personas participa en la sentada ante el Congreso de los Diputados convocada con motivo del Día Global de Acción por el Clima, en Madrid (España), a 25 de septiembre de 2020. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace España, WWF España y SEO/BirdLife han cuestionado, en declaraciones a Europa Press, que el PP rechace las políticas climáticas "que destruyen el empleo" en el 'Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica' con el que los de Alberto Núñez Feijóo fijan las líneas básicas que deben regir sus pactos con Vox para asegurar la estabilidad institucional.

En concreto, los 'populares' rechazan en el texto las políticas climáticas "que destruyen el empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria" y se comprometen a defender desde el ámbito autonómico "un mix energético completo, que incluya la energía nuclear".

Al respecto, la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha asegurado que el PP "no debe vivir en el mundo real y en la misma época" que el resto de españoles. "Además, es un discurso muy en línea con la era Trump y con este discurso populista. De verdad deberían haber aprendido algo de la dana", ha señalado.

A su juicio, rechazar las políticas climáticas y apostar por la energía nuclear "va en contra" de la competitividad de las empresas españolas y el bienestar de las familias. Entre otras cuestiones, ha apuntado a cómo una hipotética prórroga de la central nuclear de Almaraz supondría que la ciudadanía tendría que pagar "3.800 millones de euros de aquí a 2035".

"No entendemos muy bien a qué está jugando el PP (...) Pensamos que este tipo de contratos que quiere hacer con la ultraderecha son inmorales e irresponsables y esperamos que haya un giro real cuando se ponga a gobernar, porque rechazar las políticas climáticas hoy en día es estar condenando a la ciudadanía", ha recalcado.

Saldaña ha recordado que la ciencia ya es "muy clara" al decir que España va a ser uno de los países más impactados por el cambio climático en la Unión Europea (UE) y que "efectivamente hay que ponerse manos a la obra". En este sentido, ha apuntado a que se lleva produciendo "un diálogo" desde 2025 con asuntos como el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, que "no puede dejar de lado" la mitigación.

"Creo que hay más que de sobra oportunidades delante de nosotros para que el PP deje ya de seguir lanzando discursos muy trampistas y se ponga manos a la obra a lo que la ciudadanía realmente necesita (...) Creo que tiene que haber un cambio sistémico. Estamos hablando de un modelo, una transformación socioeconómica muy importante en la que vamos a tener que hacer grandes cambios y empezando por un cambio cultural potente", ha indicado.

LAS POSICIONES DEL PP, "MUY DESCONECTADAS" DE SUS VOTANTES

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha señalado por su parte que es "grave" que un partido de gobierno se alinee con este tipo de posiciones, que están "muy desconectadas" de lo que deben pensar sus votantes. "Tienen muchísimos votantes con una visión centrada que creen en la ciencia, (...) que además están en zonas vulnerables al cambio climático", ha recalcado.

Desde su punto de vista, lo que está provocando cada vez más desempleo es precisamente el impacto del cambio climático en España. "Las políticas climáticas no destruyen empleo, todo lo contrario. Crean empleo, crean riqueza y permiten adaptar a nuestra economía y a nuestros sectores, sobre todo el primario", ha subrayado.

Entre otras cuestiones, ha apuntado al abaratamiento de la energía por un modelo que está basado en impulsar las energías renovables es "factor de competitividad que en este momento está haciendo que la economía en España y el sector industrial crezca". "Veremos si la gente reacciona o si dejamos que se produzcan este tipo de declaraciones que pasen sin más", ha indicado.

ALEJARSE DEL CONSENSO CIENTÍFICO Y EUROPEO

SEO/BirdLife también ha considerado "preocupante" que el documento del PP "sitúe las políticas climáticas y ambientales como un obstáculo económico en lugar de como una oportunidad estratégica para el desarrollo del país". "Presentar las políticas climáticas como un problema supone alejarse del consenso científico y europeo que entiende la transición ecológica como una herramienta para mejorar la resiliencia económica, generar empleo y reducir riesgos futuros", ha subrayado.

En concreto, ha destacado tres cuestiones: la ausencia de referencias a la crisis de biodiversidad y a la adaptación al cambio climático; el planteamiento de la simplificación administrativa sin garantías ambientales explícitas; y una narrativa que identifica la regulación ambiental y climática como causa de pérdida de competitividad, lo que a su juicio puede abrir la puerta a procesos de desregulación con consecuencias negativas para el territorio, la economía y la ciudadanía.

Además, ha manifestado su inquietud con respecto a la ausencia de una visión positiva sobre la conservación de la naturaleza y su papel económico y social. Como ha defendido, la protección y restauración de los ecosistemas no son "políticas sectoriales", sino infraestructuras esenciales que sostienen la producción agraria, la seguridad hídrica, la prevención de riesgos naturales y la calidad de vida.

"Ignorar esta dimensión puede generar decisiones políticas que, aunque busquen beneficios inmediatos, terminen incrementando los costes económicos y sociales a medio y largo plazo", ha zanjado.