Ecologistas lamentan que CCAA rechacen reforzar protección de angula y recuerdan: la propuesta se basaba en la ciencia

Archivo - Pesca de la angula. - COORDINADORA ECOLOGISTA. - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

WWF España y la asociación Coordinadora Ecologista de Asturias han lamentado que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para incluir a la angula europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de 'En peligro de extinción' no haya obtenido el respaldo necesario por parte de las comunidades autónomas (CCAA) para ser elevada a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Además, han recalcado que la iniciativa se basaba en informes científicos. En concreto, WWF España ha lamentado que las CCAA se hayan opuesto a la protección de la anguila "pese a los informes científicos que avalan la propuesta". A juicio del coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez, la creación de un grupo de trabajo sobre la especie no puede usarse como "excusa" para atrasar estas decisiones. En vez de ello, cree que debe servir para poner en marcha planes de recuperación de la especie y su hábitat "en el menor plazo posible".

De todas manera, confía en que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trabaje junto al de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el grupo de trabajo creado en el Comité para poner en marcha estos planes.

"En este proceso, lógicamente, será fundamental valorar el impacto social y económico que la suspensión de las pesquerías pueda tener en las comunidades locales y desarrollar planes de transición justa que permitan la recuperación de la especie y su vinculación con las comunidades. Pero el tiempo apremia y hay que abordar estos temas con celeridad", ha indicado.

Ahora espera que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promueva el cierre de la pesquería en España y lo proponga a nivel de la Unión Europea "atendiendo a las recomendaciones científicas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

UNA PESQUERÍA QUE SE MANTIENE "EN BASE A LA ESCASEZ DE LA ESPECIE"

La asociación Coordinadora Ecologista de Asturias también ha lamentado que la iniciativa propuesta por Transición Ecológica no haya salido adelante al carecer del respaldo necesario de las CCAA. En este sentido, ha cargado contra el Gobierno asturiano, al que han acusado de mostrar "una insensibilidad ambiental propia de tiempos ya muy remotos". "Siguen subvencionando y apoyando la celebración del Festival de la angula en San Juan de la Arena, que a todas luces es el anacrónico festejo de la extinción de una especieñ", han señalado.

Por esta parte, han explicado que la propuesta de Transición Ecológica estaba basada en un informe de noviembre de 2025 elaborado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), unido a los numerosos informes científicos, que determinan que la anguila se encuentra fuera ya de los límites de seguridad para la conservación de la especie.

En este sentido, han indicado que las "desastrosas cifras" de capturas de angula de estos años muestran "de manera irremisible" el declive de esta especie y el colapso de las poblaciones. "Esta pesquería se mantiene exclusivamente en base a que la escasez de la especie, hace cada vez más exclusivo su consumo, con un aumento desorbitado de los precios en las lonjas, lo cual, lejos de ser una buena noticia, es garantía de que se seguirá pescando hasta su completo exterminio", han criticado.

Por todo ello, desde Coordinadora Ecoloxista han vuelto a reclamar un paro biológico incentivado que vede la pesca de la angula. "Habida cuenta de la reducción año tras año del total de los desembarcos, cada vez resulta más evidente lo fácil que resultaría declarar dicha veda, que podría no despertar oposición tanto en los que efectúan la pesca desde embarcación, como desde tierra", han afirmado.