Ecologistas pide reubicar las estaciones de calidad del aire orientadas al tráfico en los puntos críticos de cada ciudad

Archivo - Varios vehículos en la A6, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha pedido este martes que se revise la ubicación de las estaciones de calidad del aire orientadas al tráfico en los puntos críticos de cada ciudad en conformidad con la nueva Directiva europea sobre la calidad del aire y una atmósfera más limpia en Europa, actualmente en proceso de transposición a la normativa española.

Así lo ha hecho con motivo de la publicación de su nuevo informe, 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español', en el que analiza la ubicación de 25 estaciones urbanas de medición de la calidad del aire orientadas al tráfico en otras tantas ciudades españolas. En él, se "pone de manifiesto que sólo una pequeña parte de las estaciones analizadas cumple adecuadamente su función" conforme a los requisitos establecidos en la nueva Directiva.

Por ello, la organización reclama que en el proceso de transposición de la norma el Gobierno establezca un plazo temporal de un año para que las autoridades competentes revisen la ubicación de estas estaciones, asegurando el emplazamiento en cada aglomeración de al menos una estación de medición en un punto crítico de contaminación atmosférica.

Según señala, este proceso deberá estar sujeto a un procedimiento de participación ciudadana. Para procurar un procedimiento de revisión homogéneo en todas las ciudades, ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que elabore y proporcione a las autoridades competentes una guía técnica.

Más allá de ello, insiste en que el diseño de la red de control deberá estar respaldado por aplicaciones de modelización o mediciones indicativas que demuestren la justificación de los puntos críticos.

DEBEN POSICIONARSE EN LUGARES DONDE DEN "DATOS FIABLES"

Según recuerda la ONG, la nueva normativa establece que la ubicación de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse de manera que proporcionen "datos fiables" sobre los niveles de concentración en los puntos críticos de contaminación atmosférica dentro de las zonas, preferiblemente en áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas, hospitales, centros de vivienda asistida y zonas de oficinas.

Cuando busquen evaluar la contribución del tráfico rodado a la contaminación atmosférica, estos puntos tendrán ubicarse en lugares en los que proporcionen datos sobre las calles donde se producen las concentraciones más elevadas, "teniendo en cuenta el volumen de tráfico, las condiciones de dispersión local y el uso espacial del suelo".

Además, el número mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas para cada zona incluirá al menos una estación en un punto crítico de contaminación atmosférica, que se centrará en la medición de la contribución de las emisiones del tráfico para el dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas (PM10 y PM2,5), el benceno y el monóxido de carbono (CO). En los casos en que solo se requiera un punto de muestreo, éste estará en un punto crítico.

19 DE 15 ESTACIONES PRESENTAN ALGÚN GRADO DE INCUMPLIMIENTO

La ONG detalla que tres cuartas partes de las estaciones que ha analizado, es decir, 19 de un total de 25, presentan algún grado de limitación en relación con los criterios de implantación establecidos por la nueva normativa europea. Las únicas que los cumplen de forma mayoritaria son las analizadas en Gijón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Aún así, Ecologistas en Acción puntualiza que estas seis ciudades cuentan con otras estaciones de medición no incluidas en este estudio cuya ubicación debería revisarse para asegurar que la mitad de ellas en cada red se localicen en "puntos críticos", conforme a la nueva Directiva europea.

Al margen de ello, la organización indica que las estaciones de tráfico estudiadas en seis Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid no se encuentran en una calle donde se esperan las concentraciones más elevadas. Por tanto no corresponden a puntos críticos. A su vez, critica que Badajoz, Guadalajara y Logroño carezcan de estaciones de tráfico y que la única existente en cada una de de estas ciudades sea en una localización de fondo.

Sin embargo, incide en que las principales deficiencias que ha identificado tienen más que ver con la microimplantación de los puntos de muestreo, es decir, con las condiciones inmediatas del entorno. En este sentido, considera críticas las relativas a alturas de muestreo excesivas (Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria) y a distancias al borde de la calzada superiores a los diez metros permitidos (A Coruña, Alacant/Alicante, Badajoz, Elx/Elche, Logroño, Madrid, Málaga, Donostia/San Sebastián, Vigo y Vitoria-Gasteiz).