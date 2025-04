Ecologistas piden no "criminalizar" las renovables y abogan por más planificación y baterías tras el apagón

Funcionamiento de un hospital debido al apagón en la ciudad de Albacete, a 28 de abril de 2025, en Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

Greenpeace asegura que la energía nuclear es un punto "todavía más vulnerable" en el sistema, la "primera" en desconectarse por seguridad

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigas de la Tierras y WWF han pedido no "criminalizar" las energías renovables debido al apagón que sufrió este lunes la Península Ibérica y han abogado por continuar con su desarrollo con mayor planificación, poniendo en marcha medidas como las baterías para evitar situaciones como las vividas ayer.

"Creemos que a raíz del apagón no se puede criminalizar a las renovables, en estos momentos hay varias cuestiones, uno, Red Eléctrica viene operando con porcentajes de penetración de energía renovables desde hace varios meses (...) y esto no ha supuesto un problema ni una caída de la tensión", ha explicado a Europa Press el coordinador del Área de Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el problema no han sido las energías renovables, sino la "curva de aprendizaje" en la que España está situada, con la transición ecológica "a medio pelo". En este sentido, ha apuntado que las nucleares fueron "las primeras en desconectar" del 'mix' energético tanto por sus protocolos de seguridad como por el hecho de que carecen de una capacidad de respuesta rápida.

"Lo único que te aporta la nuclear es como una producción de base, que siempre te está produciendo lo mismo. Entonces esa producción de base siempre la tienes", ha recalcado.

Si bien ha admitido que es "difícil" valorar qué medidas podría tomar el Gobierno sin que haya trascendido todavía la causa del apagón, ha insistido en la necesidad de descarbonizar el sistema eléctrico, para lo que hace falta planificación en cuanto al despliegue territorial y al equilibrio de tecnologías.

Asimismo, ha incidido en tener en cuenta la cantidad de energía que hace falta y cómo se suple esa cantidad a nivel territorial y ha abogado por apostar una parte importante por descentralizar y hacer micro redes y redes de distribución mucho más pequeñas, que son "más resilientes" cuando se cae la distribución general. Además, ha señalado el autoconsumo, ya que no todas estas instalaciones "están preparadas para resistir la desconexión de la red general".

Por su parte, el responsable del Área de Clima y Energía de Greenpeace, José Luis García, ha explicado en declaraciones a Europa Press que un sistema con más energía renovable es "en principio" más "resiliente", pero hay que desarrollarlo "bien", acompañándolo de "las unidades que le dan resiliencia", que es algo que en España todavía no se ha hecho de manera satisfactoria desde su punto de vista.

Si bien reconoce que la escasez de baterías para fotovoltaica supone "un punto de vulnerabilidad del sistema", ha recalcado que "no es el único" y ha apuntado a que "otro punto de vulnerabilidad muy grave y muchísimo peor son las centrales nucleares". "Dependen íntegramente de que haya suministro exterior, en cuanto el apagón tuvo lugar ayer se comprobó cómo (...) la mitad (de centrales) que sí que estaban funcionando se cayeron inmediatamente", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que no es sólo que dejen de funcionar sino que necesitan tener suministro eléctrico y cuando no lo obtienen de la red tienen que dárselo generadores auxiliares. "Es decir, que en una situación de apagón, el primer punto de atención por seguridad son las centrales nucleares en un sistema en el que existen centrales nucleares. En un sistema donde no hay centrales (la energía se) puede derivar como prioridad mantener los servicios públicos, por ejemplo, los trenes", ha explicado.

En su opinión, el conjunto del sistema español "todavía necesita ser reforzado para ser más resiliente y por tanto tiene que tener más elementos de respuesta rápida, tanto en la generación como en la demanda". Como medidas más relevantes, el portavoz de Greenpeace ha recalcado que hay que complementar la generación renovable fluyente con sistemas de almacenamiento acoplados a la propia generación renovable. En el caso de la fotovoltaica o de la hidráulica serían baterías, en principio.

A su vez, ha apuntado que existen otros sistemas de generación renovable que son flexibles, como es la termosolar, que tiene sus propios sistemas de almacenamiento térmico y, por tanto, "pueden resistir". En líneas generales, ha admitido que "el sistema está todavía en transición" y que España viene de "un sistema 100% centralizado" al que se ha ido introduciendo la enegía renovable, que "lo va descentralizando poco a poco". "Cuanto más descentralizado esté, descentralizado e interconectado, mucho mejor, seguro y eficiente para funcionar", ha enfatizado.

NO SE PUEDE COMPARAR EL CAMBIO CLIMÁTICO CON UN APAGÓN

Mientras, la responsable de Justicia Climática y Energía en Amigas de la Tierra, Cristina Alonso Saavedra, también ha defendido el desarrollo de las renovables-- siempre que se tengan "una buena planificación". "No podemos comparar un apagón masivo que ha durado unas horas y que se ha resuelto muy rápido con los impactos de la crisis climática que están teniendo lugar y que van a tener lugar. Las renovables siguen siendo la solución sí o sí", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

También reclama sistemas de almacenamiento que estén preparados para cuando las renovables no puedan producir y de revisar el "sobreconsumo" que se efectúa por parte del "Norte Global" y que, a su juicio, hay que reducir, priorizando los usos energéticos acorde a las necesidades básicas y necesarias.

NO TIENE SENTIDO VOLVER A DEPENDER DE ENERGÍAS FÓSILES

El técnico de Clima y Energía de WWF, Sergio Bonati, ha indicado que aunque "lo más prudente quizás es no aventurarse a hacer análisis prematuros de qué es lo que ha fallado", tienen "claro" que "no tiene sentido" volver a depender de fuentes de generación basadas en combustibles fósiles, "tanto por un lado ambiental como por el de la seguridad energética".

Aunque no considera "prudente" eliminar los combustibles fósiles que dan un servicio hoy en día al sistema de la noche a la mañana", apuesta por sustituir progresivamente los sistemas de respaldo al sistema por tecnologías que no sean emisoras, como pueden ser por las baterías de almacenamiento o el hidrógeno renovable, entre otros. Asimismo, ha abogado por mantener y aumentar las interconexiones eléctricas con países vecinos para dotar al sistema de mayor seguridad.

Dado que no se sabe la causa del 'apagón', considera que "habría dado igual" que Francia hubiera transmitido a España energía eléctrica de nucleares que de plantas solares fotovoltaicas ya que al país llega lo mismo en ambos casos: energía eléctrica.

A su juicio, a corto plazo hay pocas medidas que se puedan llevar a cabo para conseguir los objetivos ambientales o climáticos que se plantea España como sociedad. En este aspecto, la ONG propone garantizar un sistema energético basado al "100%" en energías renovables, incrementando su instalación y diversificando tanto los tipos de tecnología como su ubicación.

Por otro lado, también insta a desarrollar sistemas de almacenamiento y desplegarlos a gran escala para ir sustituyendo progresivamente a los combustibles fósiles y dar ese servicio de respaldo en situaciones como las vividas ayer.