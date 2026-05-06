Educación insiste por carta al Gobierno de Ayuso que puede bajar las ratios de 0 a 3 años

Varias pancartas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el martes 7 de abril, las escuelas infantiles de la Comunidad de M - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa Díaz, ha remitido una carta a la consejera madrileña Mercedes Zarzalejo Carbajo en la que le insiste en que el Gobierno de la región, pesidido por Isabel Díaz Ayuso, puede bajar las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, de 0 a 3 años.

"La Comunidad de Madrid ha regulado y puede regular en el ámbito de su competencia las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil, como lo ha hecho hasta ahora y, por tanto, puede establecer, si así lo considera, ratios más reducidas que las actualmente establecidas por esa Comunidad en su propia normativa", explica la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.

Así, el secretario de Estado subraya que la propia normativa de la Comunidad de Madrid se declara competente para fijar los requisitos mínimos de los centros de 0 a 3 años.

De hecho, recuerda que esta posibilidad ya fue utilizada por la Comunidad de Madrid con la aprobación del Decreto 18/2008 por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil.

Aun así, el Gobierno ha asegurado que "se ha trabajado y se continúa trabajando para la dignificación y la mejora de estas enseñanzas".

El pasado 20 de abril, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid exigía a Tolón, que "asuma las competencias que desde 2020 le atribuye" la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y regulase la rebaja de ratios de alumnos en el primer ciclo de Educación Infantil, dado "el evidente alcance nacional del problema".

En una misiva a la que también tuvo acceso Europa Press, Zarzalejo solicitaba al Ministerio de Educación convocar en la "mayor brevedad posible" la Conferencia Sectorial de Educación para abordar las reivindicaciones del primer ciclo de la Educación Infantil, junto a las comunidades autónomas y "garantizar" una financiación estructural por parte de la Administración General del Estado.

Esta reivindicación tuvo lugar en la tercera semana de huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región. Precisamente, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles reclamó a la consejera de Educación "escuchar el clamor social" y mantener una reunión para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de gestión directa e indirecta.

HUELGA DE TRABAJADORAS ESTE JUEVES 7 DE MAYO

Las educadoras infantiles del ciclo de 0 a 3 años en la Comunidad de Madrid mantienn una huelga indefinida desde el pasado 7 de abril y, precidsamene, cuando se cumple un mes, este jueves 7 de mayo, los sindicatos CC.OO y CGT han convocado una huelga en este ciclo en centros de toda España por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales.

Aunque el ministerio de Educación considera que el Gobierno regional es competente en bajar estas ratios, este departamento ya ha anunciado que iniciará antes del verano los trabajos para revisar el Real Decreto que, entre otras disposiciones, podrá incluir regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de educación infantil 0-3 años, tras escuchar las reivindicaciones de los trabajadores.