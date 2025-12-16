Educación premia a casi una veintena de centros de etapas de no universitarias por su lucha por la igualdad

El Ministerio de Educación premia proyectos que luchan contra la violencia de género en sus 'Premios Irene 2025' - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha galardonado este martes a casi una veintena de centros de etapas no universitarias con los 'Premios Aulas de Igualdad: Premios Irene 2025', por fomentar la coeducación y luchar contra la violencia de género, según ha dado a conocer la institución.

Los Premios Irene --que fueron creados en el año 2006-- se dividen en las modalidades de 'Infantil y Primaria', 'Educación Secundaria Obligatoria' (ESO) y 'Bachillerato, y Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial'.

En cada categoría se conceden tres galardones. De este modo, los tres primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno, mientras que los segundos con 3.000 euros y los terceros con 2.000 euros. Asimismo, las iniciativas reconocidas en estos premios serán recopiladas en una publicación del Ministerio y difundidas como ejemplos de buenas prácticas.

En esta edición, en la categoría A de Infantil y Primaria, el primer premio ha sido para el colegio público (CP) Santísimo Cristo de la Misericordia-Miguelturra, en Ciudad Real, mientras que el segundo premio ha recaído en el Colegio de educación infantil y primaria (Ceip) San Gabriel-Adeahermosa (Jaén) y el tercer premio para el Ceip Prácticas número 1, en Málaga.

En la categoría B de ESO, el primer premio ha sido para el Instituto de Educación Secundaria (IES) Maestro Francisco Gallardo-Los Corrales (Sevilla). El segundo premio lo ha recibido el Instituto Español Nuestra Señora del Pilar-Tetuán, en Marruecos, mientras que el tercer premio ha sido para el IES Almensilla-Almensilla, en Sevilla.

Asimismo, en la categoría C de Bachillerato, y Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial, el galardonado con el primer premio ha sido el Conservatorio Profesional de Música (CPM) Joaquín Villator, en Jerez de la Frontera (Cádiz). El segundo premio lo ha recibido la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pedro Almodóvar, en Ciudad Real, mientras que el tercer premio ha sido para el IES Ben Gabirol, en Málaga.

Además, se han concedido varias menciones honoríficas. En concreto, en la categoría A, han sido para el CEIP Arturo Duo, en Castro Urdiales (Cantabria); así como el CEIP Plurilingüe de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); el colegio rural agrupado (CRA) Villas del Tajo-Puente del Arzobispo, en Torrico y Valverdeja (Toledo) y la Fundación Educativa Jesuitas Noroeste, en Gijón (Asturias).

En la categoría B, las menciones honoríficas han sido para el IES Alvareda, en Dos Hermanas (Sevilla); IES Campanar, en Valencia y el IES Alfaguar, en Torrox Costa (Málaga). Mientras, en la categoría C ha sido para el centro de educación de personas adultas (CEPA) Eugenia de Montijo, en Montijo (Badajoz).

Estos galardones fueron incorporados en el año 2022 a la iniciativa 'Premios Aulas por la Igualdad,' junto a los Premios 'Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia', dirigidos a fomentar las vocaciones tecnológicas y científicas en niñas y jóvenes.