Educación presenta un curso 'online' para formar profesores en unas jornadas de alfabetización audiovisual. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional (FP) y Deporte ha presentado este miércoles el curso 'online' para profesores 'Enseñar en la era de la imagen audiovisual: del consumo a la creación' en el marco de las II Jornadas de Alfabetización Audiovisual, impulsadas por el Ministerio y la Fundación Academia de Cine. Este curso amplía los recursos formativos disponibles para el profesorado y refuerza la apuesta por una capacitación continua adaptada a los desafíos actuales.

"Desde la primera infancia, niñas, niños y jóvenes están expuestos a un flujo constante de mensajes que destacan por su inmediatez y su atractivo. Alfabetizar no es solo enseñar a leer y escribir, sino proporcionar herramientas para comprender el mundo que nos rodea", ha recalcado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

Las jornadas, que han llevado como título 'De espectadores a creadores: alfabetización audiovisual en el aula', tienen como objetivo generar un espacio de encuentro y de diálogo entre el ámbito educativo y el sector audiovisual.

En ellas se han abordado cuestiones como la interpretación de los mensajes audiovisuales, el análisis de su intencionalidad, el papel de algoritmos y plataformas en la configuración de contenidos, así como la influencia del mensaje audiovisual en la construcción de valores, ideales e identidades.

En este marco, Abelardo de la Rosa ha asegurado que Educación pretende profundizar en la comprensión de cómo se construyen los mensajes, interpretar su intencionalidad, reconocer los códigos narrativos que se emplean y analizar críticamente los valores e ideologías que transmiten. Por ello, "ya está trabajando" en la formación docente especializada, en el desarrollo de recursos técnicos y materiales adaptados y en el impulso de alianzas.

Por lo demás, el secretario de Estado ha explicado que educar en la actualidad implica "formar en múltiples alfabetizaciones: la digital, la mediática y la audiovisual". "Vivimos en una sociedad donde la imagen tiene una capacidad sin precedentes para influir en nuestra construcción de la realidad. (Por ello) es más necesario que nunca proporcionar herramientas para descifrar el mundo en el que vivimos", ha indicado.

Por su parte, la vocal de la comisión de Cine y Educación de la Academia de Cine y miembro de su junta directiva, Teresa Font, ha considerado que el cine, la televisión, la animación, la publicidad, las redes sociales y los videojuegos "construyen la realidad de nuestra sociedad, especialmente la de los más jóvenes".

"Debemos ofrecerles una formación que les permita contar con una mirada crítica especialmente en un mundo donde cada vez es más complicado distinguir imágenes reales de fabricadas, y usos legítimos de estas de otros más bien interesados, que las emplean fundamentalmente como herramienta para confundir y adoctrinar", ha indicado.