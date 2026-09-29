Elena García Armada, creadora del exoesqueleto pediátrico, recibe la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X

Archivo - La galardonada Elena García Armada, recibe el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación 2024, durante la entrega de los Premios Castilla y León 2024, en el Centro Cultural Miguel Delibes, a 18 de junio de 2025, en - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha concedido a la ingeniera y creadora del exoesqueleto pediátrico, Elena García Armada, el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, que reconoce méritos contraídos en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, entre otros.

Dicha concesión figura en una orden ministerial publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), firmada el pasado 25 de septiembre por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá este martes, en el Complejo de la Moncloa, el acto de entrega de la Encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la ingeniera Elena García Armada, creadora del primer exoesqueleto pediátrico del mundo.

Elena García Armada es ingeniera industrial y doctora en Robótica, y ha recibido otros reconocimientos como el Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, en su edición correspondiente a 2024.

Además es presidenta y fundadora de Marsi Bionics, la empresa creadora del exoesqueleto pediátrico para tratar patologías neuromusculares y parálisis cerebral. Por ello, en 2025 la Fundación máshumano le otorgó el Premio a la Acción Humanista, "por poner la innovación científica al servicio de la infancia con grandes desafíos físicos".