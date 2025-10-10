Elma Saiz: "Yo no sé si a Ayuso lo que le preocupa es si las mujeres abortan o si las mujeres abortan en Quirón"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un desayuno con embajadores iberoamericanos por el Día de la Hispanidad, a 10 de octubre de 2025, en Madrid (España). El encuentro se da con motivo del Día de la Hispanidad para - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus últimas declaraciones sobre el aborto. "Yo no sé si a la señora Ayuso lo que le preocupa es si las mujeres abortan o si las mujeres abortan en Quirón", ha afeado.

Elma Saiz se ha expresado así en declaraciones a los periodistas, tras la celebración del acto 'La Hispanidad es cosa de todos: cuidar lo que los une, respetar lo que nos diferencia', un encuentro en el que migrantes de Latinoamérica, África, Asia y Europa han compartido sus experiencias y conversaron con la ministra sobre el significado actual de esta identidad común.

Preguntada por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto, la ministra ha rechazado el "intento" de volver a "tiempos pasados" y "oscuros" respecto a derechos que "están garantizados para las mujeres" y a "debates superados" en la sociedad española.

"Yo no sé si a la señora Ayuso lo que le preocupa es si las mujeres abortan o si las mujeres abortan en Quirón. Y lanzaría una pregunta, ¿quién es la voz autorizada del Partido Popular para hablar de cuestiones tan importantes?", ha planteado Saiz, que ha asegurado que el Gobierno va a hacer "todo lo posible por hacer cumplir la ley y por no volver a que las mujeres se vean acosadas, cuestionadas" en ningún momento.