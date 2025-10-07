Los embalses almacenan 30.337 hm3 y están al 54,1% de su capacidad, 6,4 puntos más que el año pasado

Mapa con el estado de los embalses en España. La reserva hídrica almacena 30. - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La reserva hídrica almacena 30.337 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 54,1% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 490 hm3 menos que la semana pasada, o lo que es lo mismo, 0,9% de la capacidad total de los embalses. La reserva hídrica está 6,4 puntos más arriba que el año pasado por estas fechas.

En este marco, el Segura sigue siendo la cuenca que almacena menos agua y está al 16% de su capacidad. Esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y escasas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Alicante con 70,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Las cuencas por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (68,5%), el Cantábrico Occidental (61,8%), el Miño-Sil (63,7%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (57%), el Tajo (61,6%), el Guadiana (58,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (65,9%), el Ebro (54,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,6%).

Por el contrario, las cuencas que están por debajo de la mitad de su capacidad son Galicia Costa (43,9%), Guadalete-Barbate (42%), el Guadalquivir (42%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (45,2%), el Júcar (48,8%) y el Segura, que sigue en último lugar al 16% de su capacidad.

A su vez, Transición Ecológica explica que la vertiente atlántica se encuentra al 55,3% y la mediterránea, al 50,5%. Por último, indica que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 49,77% y almacena 19.307 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 63,96% y tiene 11.030 hm3.