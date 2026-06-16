Los embalses españoles está al 81,5% con 45.672 hm3, 19,4 puntos por encima que la media de la última década

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 81,5% con 45.672 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En comparación, está 5,9 puntos por encima del año pasado, cuando los embalses de encontraban al 75,6% con 42.410 hm3; y 19,4 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, cuando estaban al 62,1% con 34.824 hm3.

Durante la última semana, la reserva ha perdido 482 hm3, es decir, el 0,9% de su capacidad total. Además, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente atlántica y prácticamente nulas en la mediterránea. De acuerdo con la información de Transición Ecológica, la máxima se ha producido en Madrid Retiro, donde se han recogido 22,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica se encuentra al 82,3% con 34.931 hm3. La mediterránea, al 78,7% con 10.741 hm3. Hay dos cuencas por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (93,2%). Además, hay nueve por encima del 80%: el Cantábrico Occidental (87,1%), el Duero (87%), Guadalete-Barbate (86,1%), el Ebro (85,5%), el Guadalquivir (84,7%), el Miño-Sil (84,4%), el Cantábrico Oriental (83,6%), el Tinto, Odiel y Piedras (83,4%) y el Guadiana (83,0%).

El resto están por encima del 50%: el Tajo (76,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (75,8%), Galicia Costa (74,3%), el Júcar (65,7%) y el Segura (59,3%)