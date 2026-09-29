Los embalses españoles están al 59,2% con 33.204 hm3, con ocho cuencas por debajo del 60% y el Ebro al 46%

Archivo - Embalse de Baíña, a 8 de julio de 2026, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 33.204 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 60,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En total, esta semana ha perdido 597 hm3, es decir, el 1,1% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado estaba al 55% con 30.827 hm3. La media de la última década para finales de septiembre es de 24.984 hm3, es decir, el 44,5% de la capacidad de los embalses. Esta semana la vertiente atlántica está al 62% con 26.312 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 50,5% con 6.892 hm3.

Durante los últimos días, las precipitaciones han sido nulas en la vertiente Mediterránea y prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en A Coruña, donde se han registrado 10,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

De acuerdo con Transición Ecológica, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (75,9%), las Cuencas internas de Cataluña (73,6%), el Guadiana (72,1%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay otras cuatro que superan el 60% de su capacidad: el Guadalquivir (69,6%), Tinto, Odiel y Piedras (65,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (64,3%) y el Cantábrico Oriental (60,3%).

El resto de las cuencas están por debajo del 60% de su capacidad: el Cantábrico Occidental se encuentra al 58,6%, el Miño-Sil al 58,3%, el Tajo al 54,9%, el Júcar al 51,9%, Galicia Costa al 51,8%, el Duero al 51,4%, el Segura al 50,1% y el Ebro al 46%.