Los embalses españoles están al 64,9% con 36.370 hm3 y pierden 12,2 puntos y 6.829 hm3 desde julio

Archivo - Embalse de Beleña, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 64,9% y almacena 36.370 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total, ha pedido 817 hm3 en la última semana, es decir, el 1,5% de su capacidad total.

En concreto, ha perdido 4,7 puntos y 2.646 hm3 desde el inicio de agosto (en el primer boletín de agosto --del día 4-- contaba con 39.016 hm3 y estaba al 69,6%. Además, ha perdido 12,2 puntos y 6.829 hm3 desde el comienzo de julio (en el primer boletínb de ese mes --del día 7-- estaba al 77,1% con 43.199 hm3).

Durante esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han acumulado 40,5 litros por metro cuadrado (l/m2). Ahora mismo, la vertiente atlántica se encuentra al 67% con 28.425 hm3 mientras que la mediterránea está al 58,2% con 7.945 hm3.

En concreto, hay seis cuencas por encima del 70%: las Cuencas internas de Cataluña (78,9%); Guadalete-Barbate (78,4%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); el Guadiana (73,9%); el Guadalquivir (73,6%); y Tinto, Odiel y Piedras (73,4%).

Además, hay cinco que superan el 60%: la Cuenca Mediterránea Andaluza (68,4%); el Cantábrico Oriental (67,1%); el Cantábrico Occidental (67,1%); el Miño-Sil (66,2%); y el Duero (60,6%). El resto están por encima del 50%: el Tajo (59,7%); Galicia Costa (58,8%); el Ebro (56,7%); el Júcar (55,3%); y el Segura (53,7%).