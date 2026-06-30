Los embalses españoles están al 78,4% con 43.955 hm3 y pierde 5,7 puntos en un mes y medio

Archivo - Un tramo de la Vía Verde del Alberche, a 22 de febrero de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 78,4% con 43.955 hectómetros cúbicos (hm3), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En total ha pedido 3.223 hm3, es decir, 5,7 puntos, en cuestión de un mes y medio. Durante los últimos días ha bajado 960 hm3, lo que equivale al 1,7% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado por estas fechas los embalses españoles estaban 5,5 puntos por debajo --cuando estaban al 72,9% con 40.869 hm3. Además, la media de los últimos diez años para finales de junio era 17,9 puntos menor --cuando se encontraban al 60,5% con 33.908 hm3.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente atlántica y han sido escasas en la vertiente mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, que ha registrado 39,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este marco, la vertiente atlántica está al 79,3% con 33.656 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 75,5% con 10299 hm3. De acuerdo con Transición Ecológica, hay una cuenca por encima del 90%: las Cuencas internas de Cataluña (91,3%).

A su vez, hay nueve que superan el 80%: las Cuencas internas del País Vasco (85,7%), Guadalete-Barbate (84,7%), el Cantábrico Occidental (83,7%), el Duero (83%), el Guadalquivir (82,6%), Tinto, Odiel y Piedras (81,7%), el Guadiana (81,2%), el Ebro (80,9%) y el Cantábrico Oriental (80,8%).

Por debajo del 80% se encuentran el Miño-Sil (79,6%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (74,4%), el Tajo (72,4%), Galicia Costa (69,3%), el Júcar (64,2%) y el Segura (58,5%). El último boletín de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), publicado este lunes, señala que la cuenca está al 58% con 665 hm3. El año pasado por estas fechas se encontraba al 31% con 349 hm3.