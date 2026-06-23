Los embalses españoles están al 80,1% con 44.915 hm3, 18,7 puntos por encima de la media de la última década

Archivo - Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 80,1% de su capacidad con 44.915 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. En comparación, está 5,8 puntos por encima del año pasado en estas fechas --cuando se encontraba al 74,3% con 41.678 hm3-- y supera en 18,7 puntos la media de la última década para este punto de junio --cuando estaba al 61,4% con 34.430 hm3.

Durante la última semana, los embalses han perdido 757 hm3, es decir, el 1,4% de su capacidad total. Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica --que está al 81% con 34.359 hm3-- y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea --que se encuentra al 77,3% con 10.556 hm3--. La máxima se ha producido en Jaén, donde se han registrado 34 litros por metro cuadrado (l/m2).

Hay dos cuencas por encima del 90% de su capacidad: las Cuencas internas de Cataluña (92,6%) y las Cuencas internas del País Vasco (90,5%). A su vez, nueve superan el 80%: el Cantábrico Occidental (85,9%), Guadalete-Barbate (85,5%), el Duero (85,3%), el Guadalquivir (83,6%), el Ebro (83,6%), Tinto, Odiel y Piedras (82,5%), Miño-Sil (82,3%), el Guadiana (82,2%) y el Cantábrico Oriental (80,8%).

El resto de cuencas superan el 50%: la Cuenca Mediterránea Andaluza (75,3%), el Tajo (74,6%), Galicia Costa (70,8%), el Júcar (65,1%) y el Segura (59,1%).