Los embalses españoles están al 82,4% con 46.154 hm3, seis puntos por encima del año pasado

Archivo - Embalse de Picadas y presa de San Juan, a 22 de febrero de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 82,4% y almacena 46.154 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 76,4% con 42.839 hm3, seis puntos por encima. Además, supera en 19,8 puntos la media de la última década para esta época del año, cuando estaba al 62,6% con 35.116 hm3.

Durante la última semana, han bajado 439 hm3, es decir, el 0,8% de su capacidad total. Al margen de ello, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han recogido 32,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica se encuentra al 83,2% con 35.293 hm3 y la mediterránea, al 79,6% con 10.861 hm3.

Hay dos cuencas por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (94,7%). Además, hay nueve que superan el 80%: el Duero (88,1%), el Cantábrico Occidental (87,8%), Guadalete-Barbate (86,9%), el Ebro (86,7%), el Cantábrico Oriental (86,3%), Guadalquivir (85,6%), el Miño-Sil (85,1%), Tinto, Odiel y Piedras (84,7%) y el Guadiana (83,8%).

El resto de cuencas están por encima de la mitad de su capacidad: el Tajo (76,8%), Galicia Costa (76%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (75%), el Júcar (66,5%) y el Segura (59,6%).