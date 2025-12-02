Los embalses están al 54% de su capacidad, 8,3 puntos por encima que la media de los últimos diez años

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 30.274 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 54% de su capacidad tras recoger 126 hm3 durante esta semana, o lo que es lo mismo, el 0,2% de la capacidad total actual de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. En comparación, los embalses están tres puntos por encima que 2024 por estas fechas y 8,3 puntos por arriba de la media de la última década para esta época del año.

Por zonas, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 109,3 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica se encuentra al 54,9% y la mediterránea, al 51,2%.

En lo que respecta a las cuencas, aquellas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (72,6%), el Cantábrico Occidental (60,8%), el Miño-Sil (58%), Galicia Costa (61,3%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (56,4%), el Tajo (58,6%), el Guadiana (58,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (73,4%), el Ebro (55,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (71,2%).

Por otro lado, las cuencas que están por debajo de la mitad son el Guadalete-Barbate (42,2%), el Guadalquivir (44,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,8%), el Júcar (49,9%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 21,1%.