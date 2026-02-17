Los embalses están al 82,5% de su capacidad tras ganar esta semana otros 2.888 hm3

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 82,5% de su capacidad y tienen 46.229 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. En total, han ganado 2.888 hm3, o lo que es lo mismo, ganan 5,2 puntos más. Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hm3 lo que les ha permitido ganar 26,2 puntos.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 165.9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por cuencas, la atlántica está al 85,1% de su capacidad mientras que la mediterránea se encuentra al 74,3%.

En total, hay ocho cuencas por encima del 90%: Galicia Costa y las Cuencas internas del País Vasco, que están al 95,2%; Tinto, Odiel y Piedras, al 93,9%; las Cuencas internas de Cataluña, al 92,6%; Guadalete-Barbate, al 90,9%; el Cantábrico Occidental, al 90,8%; y el Miño-Sil y el Cantábrico Oriental, que se encuentran al 90,4%.

Además, hay cinco cuencas que sobrepasan el 80%: el Guadiana, que está al 89,6%; el Tajo, al 83,0%; el Duero, al 82,3%; el Ebro, al 81,5%; y el Guadalquivir, al 80,6%. Al margen de ello, la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra al 72,9% y el Júcar al 61,8%. La única por debajo del 50% es el Segura, que tradicionalmente nunca almacena mucha agua y que aún así se encuentra al 45,6%.