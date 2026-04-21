Los embalses pierden 118 hm3 en una semana pero se sitúan en 46.803 hm3, 8 puntos por encima del año pasado

Embalse de Yesa en la parte aragonesa. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española ha bajado ligeramente en la última semana y se sitúa en 46.802 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone que están al 83,5%, tras perder el 0,2% de su capacidad (118 hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

De este modo, los embalses están 8 puntos por encima del año pasado por estas fechas --cuando almacenaban 42.347 hm3 y se encontraban al 75,5%-- y 21,2 puntos por encima de la media de la última década en el mismo periodo del año, al 62,3% con 34.929 hm3.

Durante la última semana, en líneas generales, las precipitaciones han sido escasas en toda la Península. De acuerdo con los datos de Transición Ecológica, la máxima se ha producido en la estación de Pontevedra, donde se han recogido 20,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica llega a 36.143 hm3 y está al 85,2% mientras que la mediterránea almacena 10.659 hm3 y se encuentra al 77,9%.

Las Cuencas internas del País Vasco son las que tienen una mayor reserva, con un 95,2%. Tras ella, superan el 90% el Cantábrico Oriental (91,8%), Guadalete-Barbate (90,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (91%). Además, están por encima del 80% Tinto, Odiel y Piedras (88,2%), el Miño-Sil (87,5%) y el Duero 87,3%).

A su vez, también sobrepasan el 80% el Guadalquivir (87,2%), el Guadiana (86,6%), Galicia Costa (85,1%), el Cantábrico Occidental (84,9%), el Ebro (83,9%) y el Tajo (79,7%). Por debajo están la Cuenca Mediterránea Andaluza (76,7%), el Júcar (68,2%) y el Segura (57,6%).