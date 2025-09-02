Los embalses pierden 825 hm3 y caen por debajo del 60%, pero siguen 8,5 puntos más llenos que hace un año

Los embalses almacenan 33.235 hm3 y están al 59,3% de su capacidad, 8,5 puntos por encima del año pasado - MITECO

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 33.235 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 59,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Los embalses han perdido en esta última semana 825 hm3, o lo que es lo mismo, el 1,5% de su capacidad y se encuentran 8,5 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado, cuando la reserva estaba al 50,8%.

Pese a este descenso, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Santander con 50,6 mm (50,6 l/m).

Por ámbitos, las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza de la lista de cuencas con el 85,7% de su capacidad. Por encima del 60% se encuentran el Cantábrico Oriental (74%), el Cantábrico Occidental (66,7%), el Miño-Sil (73,9%), el Duero (65,2%), el Tajo (68,6%), Tinto, Odiel y Piedras (75,1%), el Ebro (60,1%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (48,7%), Guadalete-Barbate (44,5%), el Guadalquivir (45,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (48,6%), el Júcar (51,5%), el Guadiana (59,8%) y el Segura (22,5%), que vuelve a estar a la cola.

Además, por vertientes, la Atlántica está al 60,7%, mientras que la Mediterránea se sitúa en el 54,8%.