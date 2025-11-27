El empleo en publicidad crece un 12,9% y alcanza su máximo de la década en España, según la Asociación de Anunciantes

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) ha presentado la décima edición del Observatorio de la Publicidad en España - AEA

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) ha presentado la décima edición del Observatorio de la Publicidad en España, que confirma un crecimiento histórico del mercado laboral, ya que, en 2024, el empleo en publicidad aumentó un 12,9%, hasta alcanzar 132.300 profesionales ocupados, mientras que el volumen de asalariados se situó en 94.100 personas.

Este avance se asienta sobre un rasgo estructural consolidado a lo largo de los últimos años: la feminización del mercado laboral, con las mujeres representando el 64,9% del total de personas ocupadas en 2024.

En 2024, la repercusión agregada de la inversión publicitaria sobre el PIB se situó en el 1,22%, lo que supone un crecimiento de una décima respecto al año anterior. Asimismo, el volumen de negocio generado por la actividad publicitaria representa el 8,5% del total del sector servicios.

A este impulso se suma un aumento de un 3,5% en la creación de empresas, contabilizándose 50.074 dedicadas a la publicidad y los estudios de mercado, lo que equivale a un 1,5% del tejido empresarial español. Se trata de una industria altamente atomizada, dominada por microempresas y autónomos, pero donde crecen de forma sostenida las compañías con más de 20 años de actividad. Madrid y Cataluña continúan concentrando la mayor parte del empleo y de la actividad empresarial.

La formación en comunicación comercial continúa desplazándose hacia competencias más amplias y digitales. En el curso 2023-2024, se contabilizaron más de 27.000 matriculados en Marketing y Publicidad y RRPP, siendo los grados vinculados a Marketing y Comunicación los que crecieron un 3,1%, principalmente por el fuerte avance del Marketing.

Esta disciplina es la que más se ha expandido en la última década, al pasar de 10.850 estudiantes en 2015-2016 a 17.269 en 2023-2024, mientras que Comunicación también registra un crecimiento notable, de 3.064 a 5.276 alumnos. En cambio, Publicidad y Relaciones Públicas se mantiene prácticamente estable -entre 12.865 y 12.903 matriculados- e incluso cae ligeramente, cerca del 1%, en el último ejercicio.

El contraste más llamativo lo protagoniza Periodismo, que vive el mayor retroceso del ámbito, ya que ha pasado de 18.439 estudiantes a 15.605 en diez años. En definitiva, según el Observatorio, las nuevas propuestas formativas se dirigen a tareas multidisciplinares en las que se combinan estrategia, datos, contenidos y competencias digitales.

Tras una década, las estructuras y los procesos de la publicidad han cambiado en paralelo a las transformaciones económicas, sociales y culturales. Uno de los aspectos de mayor significado para comprender la importancia de la publicidad es su impacto en la economía, así por ejemplo, los profesionales ocupados pasan de 85.700 en 2014 a 132.300 en 2024, y el número de empresas crece de 36.938 a 57.074 en ese mismo periodo.

La inversión publicitaria creció un 3,8% en 2024 hasta los 13.080,8 millones de euros, su mejor nivel desde la pandemia, consolidando la recuperación iniciada en 2021.

También, en cuanto al importe de la cifra de negocios, 'Publicidad y Estudios de Mercado' supera los 18.000 millones de euros desde 2018, alcanzando máximos históricos en 2023. Aunque la recuperación tras 2020 ha sido algo más lenta que la del conjunto del sector servicios, la tendencia es claramente ascendente. La evolución del índice de precios aporta además un contexto estable que confirma la madurez del mercado.

En conjunto, la década analizada dibuja una industria más grande, más digital y más integrada en la economía y en la cultura, donde la publicidad mantiene un papel esencial como motor económico y como palanca para la actividad comercial y comunicativa.