Una empresa surgida del CSIC desarrolla materiales de construcción para combatir el efecto isla de calor urbano

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía PhotoKrete, una Empresa de Base de Conocimiento del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha desarrollado un mortero fotónico capaz de reflejar e irradiar el calor solar de forma pasiva.

Este cemento se podría emplear en pavimentos, azoteas y fachadas para mitigar el efecto isla de calor urbano, con el consiguiente ahorro energético en refrigeración. De acuerdo con la CEO de PhotoKrete, María Saiz, es capaz de reducir hasta 12°C la temperatura urbana durante una ola de calor.

De hecho, el material ha sido validado en la cubierta del CFM, en San Sebastián, el desierto de Tabernas (Almería), bajo condiciones extremas, y el edificio demostrador KUBIK de Tecnalia (Derio, Bizkaia). En todos los casos, el material redujo la temperatura superficial por debajo de la temperatura ambiental, lo que mejora el confort térmico, reduce el uso de aire acondicionado y mitiga el calor urbano.

Este cemento, verificado en el marco del proyecto europeo Horizon 2020 MIRACLE, de la mano de Jorge Sánchez Dolado (del Centro de Física de Materiales -CSIC-UPV/EHU-) y Miguel Beruete (UPNA), está preparado para ser industrializado con un proceso productivo compatible con el de la industria cementera y precio de mercado competitivo. Como reconocimiento a esta innovación, PhotoKrete ha sido galardonada con el premio Construction Tech Startup Forum en REBUILD 2025.