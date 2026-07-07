Encarna Samitier, nueva presidenta de la Asociación de Periodistas Europeos - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Director de la Asociación de Periodistas Europeos ha acordado este martes el nombramiento de Encarna Samitier, presidenta de 20 minutos, como nueva presidenta de la Asociación, y de José Antonio Zarzalejos, presidente del Consejo Editorial de El Confidencial, como vicepresidente, según ha informado la asociación.

En la misma reunión, el Consejo Director ha aprobado asimismo la incorporación de Amanda Mars, corresponsal de Asuntos Económicos de El País; Amparo Polo, directora de Estrategia Digital de Expansión; Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Economía de Onda Cero; y Juanjo Fernández, redactor jefe de El Periódico, como nuevos vocales del Consejo Director de la Asociación.

Encarna Samitier es presidenta de 20 minutos, diario del que fue directora entre 2017 y 2025, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una cabecera de información general de ámbito nacional en España. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, inició su carrera profesional en Heraldo de Aragón, periódico en el que desempeñó distintas responsabilidades editoriales hasta ser nombrada directora en 2008.

A lo largo de su trayectoria ha impulsado la transformación digital de los medios en los que ha trabajado y se ha consolidado como una de las periodistas de referencia del panorama informativo español. Es colaboradora habitual en programas de análisis político y actualidad en radio y televisión y ha recibido diversos reconocimientos por su labor periodística.

José Antonio Zarzalejos es presidente del Consejo Editorial de El Confidencial y uno de los periodistas y analistas políticos más prestigiosos de España. Licenciado en Derecho, desarrolló sus primeros años profesionales en el ejercicio de la abogacía antes de incorporarse al periodismo.

Ha sido director de El Correo y de ABC, además de secretario general del Grupo Vocento. A lo largo de su carrera ha combinado la dirección de medios con una intensa actividad como columnista y analista de la actualidad política e institucional, colaborando con distintos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autor de varios libros de ensayo sobre la realidad política española y una referencia en el análisis de la vida pública y de las instituciones democráticas.

Estos nombramientos se enmarcan en el proceso de renovación del Consejo Director de la Asociación de Periodistas Europeos tras el fallecimiento de su presidente, Diego Carcedo, quien estuvo al frente de la institución durante casi dos décadas. El Consejo Director ha querido rendir homenaje a su figura y expresar su agradecimiento por su dedicación y compromiso con la Asociación.

Con esta renovación, la Asociación inicia una nueva etapa con el objetivo de dar continuidad a la labor desarrollada durante sus cuarenta y cinco años de trayectoria, promoviendo "el periodismo de calidad, la libertad de expresión, el debate europeo y la defensa de los valores democráticos".