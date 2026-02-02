Enero finaliza con 63 víctimas mortales en accidentes de tráfico, 19 menos que en enero de 2025

Imagen de las obras del carril BUS-VAO de Mairena del Aljarafe en Sevilla. A 14 de enero de 2026, en Mairena del Aljarafe, Sevilla (Andalucía, España). El carril BUS-VAO de Mairena del Aljarafe-Sevilla se marca como objetivo descongestionar la entrada a l- Gogo Lobato - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 63 personas han perdido la vida en 57 siniestros mortales ocurridos en las carreteras españolas durante el mes de enero de 2026, lo que supone 19 víctimas mortales menos que en el mismo mes del año anterior.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha explicado que estas cifras se registran en un contexto de descenso de la movilidad (-0,59%) con respecto al mismo mes del año anterior, registrándose 33,7 millones de movimientos de largo recorrido durante el mes de enero.

Por tipo de vía, han descendido los fallecidos tanto en autopistas y autovías (8 fallecidos menos que en el mismo mes del año anterior), como en carreteras convencionales (11 personas menos). En enero han perdido la vida 15 personas en vías de alta capacidad y 48 en el resto.

En cuanto al medio de desplazamiento, todos registran una bajada en la cifra de muertes frente a la de enero de 2025, excepto las furgonetas, con tres personas más que en el mismo mes del año anterior hasta un total de cinco. Así, en el mes de análisis han fallecido siete peatones (-6), tres ciclistas (-1), doce usuarios de motocicleta (-2) y 33 de turismo (-8).

Según el tipo de siniestro, Tráfico ha destacado especialmente el descenso de los fallecidos por salidas de vía, con ocho personas menos que en enero de 2025, pasando de 35 a 27. Los atropellos a peatón han bajado de doce a siete.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 13 de los fallecidos no llevaban puesto el cinturón de en el momento del siniestro (11 conductores de turismo, uno de furgoneta y uno de camión).

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que mayor número de fallecidos registra este mes de enero, con 13 muertes, y la que, junto a Extremadura, ha experimentado un mayor incremento en la siniestralidad con tres fallecidos más con respecto al mismo mes de 2025.

También han aumentado las muertes en personas de 25 a 34 años (4 fallecidos más que en enero de 2025) y de entre 45 y 54 años (3 fallecidos más). En cambio, destaca el descenso de los fallecidos mayores de 65 años, con 17 menos que en el mismo mes del año anterior.

El día con más víctimas mortales fue el domingo 11 de enero, con ocho fallecidos. Por el contrario, durante el mes de enero se registraron 6 días con cero fallecidos: los jueves 1 y 8, el sábado 17, el miércoles 21, el lunes 26 y el martes 27.

Este último fin de semana, desde las 15 horas del viernes 30 de enero y hasta la medianoche del domingo 1 de febrero, han perdido la vida en las carreteras seis personas en seis siniestros, todos en carreteras convencionales. Este fin de semana han fallecido un peatón y un ciclista.

Hubo dos colisiones, dos salidas de vía y un atropello. Los siniestros han tenido lugar en Castellón de la Plana (Castellón), Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), Sabiñánigo (Huesca), San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife), La Pedraja de Portillo (Valladolid) y Caspe (Zaragoza). En lo que va de año han fallecido en las carreteras 66 personas, 19 menos que en el mismo periodo del pasado año.