Archivo - Varias personas con banderas LGTBI durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2024, a 6 de julio de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entidades Cesida, Apoyo Positivo, Fundación Pedro Zerolo, Fundación Triángulo, Fundación 26 de diciembre, Galehi, Kaleidos y la Federación Estatal LGTBI+, que forman parte del Consejo de Participación LGTBI del Ministerio de Igualdad, han denunciado la "vulneración de derechos" que recogen los programas y propuestas electorales de PP y Vox para las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Las organizaciones han alertado de que estos partidos prometen, como compromiso electoral, un "retroceso" en los derechos de las personas LGTBI+, a través de la derogación de legislaciones consolidadas cómo la Ley Estatal LGTBI+, la LOMLOE o la Ley contra la violencia de género.

En el caso del PP, las entidades han recordado que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció que "eliminarán la libre autodeterminación registral del sexo", en alusión a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+.

A juicio de las organizaciones, derogar o vaciar de contenido esta norma vulneraría derechos recogidos en estándares internacionales, como los de igualdad y no discriminación, dignidad personal, intimidad y vida privada, libre desarrollo de la personalidad, identidad y reconocimiento legal de la identidad de género o integridad corporal.

Asimismo, han señalado que la hoja de ruta del PP contempla eliminar el Ministerio de Igualdad. En este punto, han apuntado a una contradicción entre el compromiso de "continuar luchando contra la LGTBIfobia" y la ausencia de medidas específicas.

En este sentido, acusan al partido de intentar "blanquear" su propuesta, ya que excluye a las familias LGTBI+ de las ayudas familiares, plantea derogar la LOMLOE --que recoge la obligatoriedad de la educación en diversidad-- y "omite" necesidades sanitarias y habitacionales, el combate contra las prácticas de conversión, el reconocimiento de las personas no binarias, la protección a las personas intersex o políticas contra el odio.

Las organizaciones muestran también su inquietud por el anuncio del PP de reforzar la cobertura legal y la seguridad jurídica de la actuación policial preventiva ante indicios de violencia organizada, regular la incautación anticipada de instrumentos peligrosos, identificar a quienes oculten su rostro, disolver concentraciones violentas y elevar las penas para multitudes organizadas que alteren gravemente el orden público.

"Este punto puede ser especialmente relevante porque podría abrir la puerta a interpretaciones muy amplias sobre cuándo está justificada un intervención policial preventiva y podría afectar directamente al ejercicio del derecho de manifestación", han indicado las entidades.

En cuanto al programa de Vox, los colectivos han criticado que atente contra los derechos de las mujeres al prometer derogar la Ley contra la Violencia de Género por "criminalizar a los hombres", y contra los de las personas migrantes mediante su planteamiento de "los españoles primero".

REPROCHAN A VOX QUE "MARGINE" LA IGUALDAD DEL COLECTIVO

Igualmente, han reprochado a Vox que "margine" la igualdad de las personas LGTBI+, anuncie la derogación de la ley educativa --aludiendo a la "eliminación de contenidos ideológicos ajenos a las materias académicas"-- y que, a través de su candidato a la Presidencia del Gobierno, no reconozca los derechos de las personas trans, el matrimonio igualitario ni la diversidad familiar.

"Bloquean, deslegitiman o instrumentalizan el Orgullo; han intentado recortar las leyes LGTBI+ y Trans afianzadas en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana (acciones frenadas por la intervención del Tribunal Constitucional previa solicitud del Gobierno central), han suprimido las ayudas para la atención a las personas LGTBI+ en Aragón y han tratado de implantar la censura en Castilla y León, entre otras", han subrayado.

Finalmente, han pedido "a las personas comprometidas con la igualdad que voten para evitar que quienes hagan las leyes sean quienes nos excluyen de ellas y siguen negando nuestros derechos". "Votemos por la igualdad y contra el odio", han añadido.