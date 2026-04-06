La entrada a grandes capitales registra complicaciones en la última jornada de la operación de Semana Santa

Decenas de vehículos durante la segunda operación salida con motivo de la Semana Santa 2026, en la A-5. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entrada a las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Murcia está registrando complicaciones en la circulación, coincidiendo con la última jornada de la operación retorno de Semana Santa, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

La operación retorno se ha prorrogado hasta las 00.00 horas de este lunes al ser festivo en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y País Vasco.

Por ello, alrededor de las 15.30 horas, se registra circulación lenta en la A-4 a la altura de Bailén (Jaén) en ambos sentidos de circulación y en la AP-7 en Tarragona. También se han registrado siniestros en la A-3 a la altura de Requena en dirección a Valencia, y en la A-6 en Rueda (Valladolid) sentido Madrid.

Hasta la mañana de este lunes, un total de 27 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico desde el inicio de la Semana Santa, que comenzó a las 15.00 horas del viernes 27 de marzo, según ha informado este lunes la Dirección General (DGT) a Europa Press. En 2025, fueron 26 las personas que perdieron la vida en accidentes de tráfico durante toda esa semana.

La DGT estima que durante esta Semana Santa se producirán alrededor de 17 millones de desplazamientos, unos 300.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Solo durante la primera fase se estimaban 4,3 millones de desplazamientos.