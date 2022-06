El enviado especial del Papa a Santiago: "Llevaré su mensaje de esperanza a los jóvenes"

ROMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Antonio Augusto dos Santos Martos, obispo emérito de Leiria-Fátima y Enviado Especial del Papa para la clausura de la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto, ha asegurado que llevará "su mensaje de esperanza a los jóvenes".

Antonio Do Santos Marto, que en enero renunció a su cargo como obispo de Leiria-Fátima antes de haber cumplido los 75 años estipulados, participará en la Vigilia prevista para el 6 de agosto y presidirá la celebración eucarística del 7 de agosto.

"Llevaré el mensaje de esperanza que el Pontífice escribió en la exhortación apostólica publicada al final del Sínodo de los Jóvenes", ha asegurado en una entrevista con Europa Press el purpurado portugués que participará en los actos previsto en Santiago como enviado del Papa con motivo del Año Santo Compostela.

Dos Santos ha destacado el documento pontificio que lleva por título 'Christus Vivit' como "el legado más importante de su Pontificado en cuanto al mensaje del Santo Padre a los jóvenes".

"El Papa entusiasma a los jóvenes diciéndoles que son el regalo de la Iglesia y de la sociedad; les invita a no dejarse 'anestesiar por la banalidad' y les pide 'buscar el sentido de la vida'; el Papa no puede ser más claro y yo estoy plenamente de acuerdo con él", ha comentado. Así, ha asegurado que a pesar de los "momentos tan duros" que se viven, "los jóvenes no pueden dejar de soñar".

Por otro lado, el cardenal portugués se ha mostrado "sorprendido" por la invitación del Papa a la clausura de la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela, que es una peregrinación organizada por la diócesis con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española.

No obstante, ha asegurado que su objetivo es "estar con los jóvenes".

"Quiero escucharlos, animarlos e invitarlos a no tener miedo... a pesar de las dificultades, ante todo lo que hace que nuestros sueños, y los suyos en particular, se borren", ha destacado. En un momento de tanto sufrimiento, debido a las muertes causadas por una pandemia que aún continúa o por la guerra, como la que está golpeando el corazón de Europa, que hace que todo sea tan incierto, es importante no rendirse", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que es importante no rendirse no sólo en los objetivos de bienestar profesional, material o personal sino que es importante no renunciar a los grandes sueños, a los que dan fecundidad, que siembran alegría y amistad; que ayudan a hacer comunidad.

Por ello, ha resumido que su papel en Santiago será "escuchar" pero también invitar a los jóvenes a que no se rindan y a que tengan grandes sueños. "El sueño de una nueva humanidad más fraterna y más amable", ha setenciado.

La Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela debería haber tenido lugar en el año del `Xacobeo Compostelano', el año pasado, pero la pandemia hizo que tuviera que posponerse. Para el cardenal portugués, esto singifica que esta Peregrinación acabará siendo en el año anterior a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en agosto del año que viene.

"Así que esta Peregrinación, que reunirá a jóvenes de toda Europa, será una especie de primer paso, una primera estación, hacia la JMJ de Lisboa, y esto es un valor añadido", ha augurado.

Del mismo modo, ha comentado que el lema escogido, '¡Jóvenes, levantaos! Sed testigos, el Apóstol Santiago os espera', también remite directamente a la preparación de la propia JMJ y es "muy interesante" porque "desafía a los jóvenes a ser testigos de la buena noticia del Evangelio, como María también fue testigo".

Otra cuestión que estará muy presente es la peregrinación porque, según ha explicado, el tema del viaje hoy es muy sensible para los jóvenes. "No se trata de una moda, sino de una sensibilidad y una necesidad de búsqueda de sentido. Hoy en día vivimos en un mundo muy acelerado, centrado en los valores materiales, y necesitamos detenernos, comprender las cosas, su significado, y los jóvenes muestran mucho este deseo", ha dicho.

Por ello, ha recalcado que caminar juntos es algo muy importante porque promueve el sentido del encuentro e invita a ver al otro como un hermano que recorre el mismo camino, en el sentido de la fraternidad y la amistad social entre todos los que peregrinan.

Así ha destacado que al peregrinar se hacen "amigos"."No estamos solos, porque hay otros como nosotros y, sobre todo, está Dios que camina con nosotros", ha reflexionado.

En definitiva, el purpurado ha revelado que prepara el viaje a Santiago en agosto con "gran entusiasmo". "En primer lugar, por el recuerdo y la invitación del Santo Padre; en segundo lugar, porque estaré con los jóvenes. Siempre me siento bien en medio de los jóvenes; aprendo mucho de ellos y, sobre todo, estar en medio de los jóvenes significa estar en comunidad con ellos y confirmar que son, de hecho, el presente y el futuro de la Iglesia", ha explicado.

Dos Santos Martos nació el 5 de mayo de 1947 en el municipio de Chaves, Diócesis de Vila Real, Portugal. Tras completar los estudios preparatorios en el Seminario Menor de Vila Real, continuó su formación académica en Filosofía y Teología en la Universidad Católica Portuguesa como alumno del Seminario Mayor de Oporto. En 1978 obtuvo el doctorado en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El 7 de noviembre de 1971 fue ordenado sacerdote. Después de su estancia en Roma, fue docente de Teología en la Universidad Católica en Oporto. También fue Prefecto de Disciplina en el Seminario Mayor de Oporto y Responsable de Seminarios de la Diócesis de Vila Real.

Fue nombrado Obispo Auxiliar de Braga el 10 de noviembre de 2000 y recibió la ordenación episcopal el 11 de febrero de 2001. El 22 de abril de 2004 fue nombrado Obispo e Viseu y el 22 de abril de 2006 fue nombrado obispo de Leiria-Fátima por el Papa Benedicto XVI.

Siendo el Obispo de Leiria-Fátima acogió en el Santuario de Cova de Iría a Benedicto XVI en 2012 y a Francisco en 2017. Este último Pontífice viajó por los 100 años de las apariciones de la Virgen María y para canonizar a dos de los videntes: los santos Francisco y Jacinta Marto.

El 20 de mayo de 2018, al finalizar el rezo del Regina Coeli con los fieles en la Plaza de San Pedro, el Papa anunció un consistorio para la creación de 14 nuevos cardenales, Marto, entre ellos. Fue creado cardenal el 28 de junio, recibiendo el título cardenalicio de Santa María sopra Minerva.