Las escuelas deben esforzarse más para ayudar a las niñas a dominar la IA, según estudio

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los niños, al tener mayor confianza en el manejo de la IA, obtuvieron mejores resultados en algunas clases en comparación con sus compañeras, en un nuevo trabajo de la Universidad de Qatar (Qatar). Los resultados se publican en 'Cogent Education'.

Los investigadores recomiendan que se enseñe inteligencia artificial en las escuelas primarias y que los profesores muestren a los alumnos cómo utilizar las herramientas de IA para ayudarles con sus tareas escolares.

"La IA está dejando rápidamente su huella en casi todos los sectores de la economía y seguirá aumentando su influencia, por lo que resulta vital que los jóvenes estén equipados con las habilidades necesarias para prosperar en un futuro impulsado por la IA", destaca el investigador Zubair Ahmad, del Centro de Jóvenes Científicos de la Universidad de Qatar (QUYSC).

Los autores recomiendan igualmente que futuras investigaciones analicen individualmente la influencia de diversos aspectos del aprendizaje de la IA. Sin embargo, investigaciones anteriores han demostrado que los estudiantes a menudo tienen dificultades para dominar los fundamentos de los conceptos de IA.

"Hemos observado que los estudiantes que confían en su capacidad para aprender y utilizar la IA tienden a obtener mejores resultados en la asignatura. Esta relación entre confianza y resultados es mucho más fuerte en los chicos que en las chicas", han añadido.

"Al fomentar en las niñas la confianza en su capacidad para dominar la IA, las escuelas pueden contribuir a garantizar que ambos sexos obtengan buenos resultados en la materia y ayudar a preparar a la próxima generación para la vida en un mundo que está siendo transformado rápidamente por la IA", agregan.

Para el estudio, el doctor Ahmad y sus colaboradores desarrollaron una encuesta de 35 preguntas que exploraba la relación entre la confianza de los estudiantes y su creencia en su capacidad para aprender y usar la IA (eficacia de la IA), cuánto habían aprendido (resultados del aprendizaje de la IA) y cuánto apoyo recibieron de su profesor y de la escuela (apoyo institucional).

El cuestionario fue completado por 743 jóvenes de entre 15 y 18 años que cursaban estudios de informática y tecnologías de la información en la escuela secundaria en Qatar. Entre los participantes se encontraban tanto ciudadanos qataríes como estudiantes de diversos orígenes asiáticos y africanos.

El análisis de sus respuestas demostró que los estudiantes que tenían más confianza en la IA obtuvieron mejores resultados en la asignatura, especialmente si eran chicos.

Los estudiantes que recibieron mayores niveles de apoyo institucional, incluyendo la orientación del profesorado, experiencias de aprendizaje práctico y acceso a recursos educativos, demostraron mejores resultados en el aprendizaje de la IA, siendo este efecto significativo para los estudiantes varones, pero no para las estudiantes mujeres.

Se cree que los estudiantes que tienen más confianza en la IA son más propensos a perseverar cuando el tema se vuelve difícil, mientras que aquellos que creen en sus habilidades pueden evitar las áreas complicadas o rendirse. Por su parte, una buena enseñanza puede inspirar y motivar, ayudando así a transformar la confianza en resultados.

El doctor Ahmad argumenta que existen varias razones posibles por las que la relación entre la confianza, el apoyo institucional y los resultados del aprendizaje fue más fuerte en los niños que en las niñas. "La tecnología y la IA suelen percibirse como un ámbito dominado por los hombres, lo que puede influir en la confianza que los estudiantes tienen en sus propias capacidades y en su interés por la materia", explica.

"Como consecuencia, las estudiantes pueden tener menos confianza en sus capacidades o ser menos propensas a experimentar con herramientas de IA. El estilo de enseñanza también puede ser importante. Sabemos, por ejemplo, que algunos estudiantes prefieren clases muy estructuradas, mientras que otros se benefician de la combinación de una guía amable y la libertad para explorar", añade.

Los autores afirman que las conclusiones del estudio pueden utilizarse para modificar los planes de estudio, potenciar la autoeficacia de los estudiantes en inteligencia artificial y mejorar sus habilidades en este campo.