Eskimoz, reconocida en los European Search Awards 2026 - ESKIMOZ

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agencia SEO (Search Engine Optimization) y de Marketing Digital Eskimoz ha sido reconocida con el premio 'Best Large Integrated Search Agency' en los European Search Awards 2026, una categoría que distingue la capacidad de integrar diferentes disciplinas del Search dentro de una misma estrategia orientada a resultados.

El galardón llega después de más de una década de crecimiento y expansión internacional, durante la cual la compañía ha evolucionado desde un modelo centrado en el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda hacia una propuesta que combina SEO, publicidad digital, contenidos, marketplaces y optimización para motores de búsqueda basados en inteligencia artificial (GEO).

Entre los aspectos valorados por el jurado figura la apuesta de Eskimoz por el desarrollo tecnológico, materializado en plataformas propias para monitorizar prompts y automatizar procesos de análisis.

Para la agencia este reconocimiento es un reflejo de la evolución del Search hacia un modelo en el que el SEO, la inteligencia artificial, los contenidos y el análisis de datos trabajan de forma conjunta para favorecer el crecimiento de las marcas.

TECNOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS

En un escenario marcado por el aumento de la información disponible, Eskimoz considera que las empresas necesitan herramientas capaces de transformar los datos en decisiones útiles.

Las plataformas desarrolladas por la compañía buscan reducir el tiempo que los equipos dedican a tareas repetitivas para que puedan concentrarse en la estrategia, el análisis y la toma de decisiones.

Esta combinación de tecnología, metodología y especialización responde a un mercado en el que el papel de una agencia SEO ya no se limita a optimizar páginas web, sino que implica coordinar diferentes canales y fuentes de tráfico dentro de una estrategia global.

VISIBILIDAD EN ENTORNOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La aparición de plataformas como ChatGPT, Perplexity y las AI Overviews de Google está modificando la manera en la que los usuarios buscan información y descubren marcas, lo que obliga a las empresas a ampliar sus estrategias de visibilidad más allá de los resultados tradicionales de Google.

Ante este escenario, han surgido disciplinas como la Generative Engine Optimisation (GEO), orientada a mejorar la presencia de las marcas en entornos basados en inteligencia artificial.

Eskimoz señala que lleva años investigando y desarrollando metodologías específicas en este ámbito para ayudar a las empresas a aumentar sus posibilidades de ser citadas como fuente en respuestas generadas por inteligencia artificial.

TRAYECTORIA DE ESKIMOZ

Eskimoz inició su actividad en 2015 con un modelo que planteaba el Search como una herramienta capaz de contribuir al crecimiento de las empresas y no únicamente como una vía para mejorar posiciones en los resultados de búsqueda.

Desde entonces, la compañía ha ampliado su propuesta con el objetivo de conectar la visibilidad digital con indicadores de negocio como la captación de clientes, la rentabilidad y el crecimiento sostenible.

Esta evolución le ha permitido consolidarse como una referencia en el panorama europeo y ser considerada por profesionales del sector como una de las candidatas a mejor agencia SEO para proyectos nacionales e internacionales, asegura.

Actualmente, Eskimoz cuenta con más de 250 especialistas distribuidos en cinco países y ha acompañado a más de 2.000 marcas desde su fundación, pertenecientes a sectores como la banca, la moda, la educación y el comercio electrónico.

(Información remitida por la empresa firmante)