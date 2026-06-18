Los Mossos reducen y detienen a un hombre con un cuchillo en la calle Mandri de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han reducido y detenido este jueves por la mañana a un hombre con un cuchillo en la calle Mandri de Barcelona, según han explicado fuentes policiales a Europa Press.

El incidente se ha producido sobre las 11.44 horas en la zona de la Ronda del General Mitre y Mandri, donde efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) han disparado de forma "disuasoria" para poder detenerlo.

El hombre sufría algún tipo de trastorno mental, según ha podido saber Europa Press, y el incidente sigue abierto.