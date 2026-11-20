España acumula 125 l/m2 de lluvia desde el 1 de octubre, un 6% más de lo normal. - AEMET

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre, alcanzan los 125 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta cantidad supone un 6% más de lo normal, cuyo valor se sitúa en 118 l/m2.

Por zonas, las precipitaciones acumuladas superan los valores normales en amplias zonas del centro y oeste peninsular, así como en buena parte de Cataluña y en sectores de la vertiente mediterránea. Destacan los registros del litoral de Levante, donde localmente se supera el triple del valor normal.

De acuerdo con el organismo estatal, las lluvias de la última semana han reducido notablemente los déficits en Galicia y han ampliado las áreas con precipitaciones superiores a las normales en Castilla y León y Extremadura. No obstante, persisten valores inferiores a los normales en el norte de Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro y sectores del sur y sureste peninsular.

En Baleares, las precipitaciones superan los valores normales en Ibiza y en el oeste de Mallorca, mientras que en el resto de Mallorca y en Menorca quedan generalmente por debajo.

En Canarias, predominan los valores superiores a los normales en las islas occidentales y Gran Canaria, y los inferiores en Lanzarote y Fuerteventura, salvo en el sur de esta última.

Entre el 11 y el 17 de noviembre, las precipitaciones se repartieron por gran parte del territorio, incluidos ambos archipiélagos, y fueron más abundantes en la mitad occidental peninsular, según AEMET.

Se superaron los 100 l/m2 en amplias zonas del oeste y sur de Galicia, donde se registraron los máximos, con acumulados superiores a 200 l/m2 y, puntualmente, a 300 l/m2.

También se rebasaron los 100 l/m2 en el sector occidental del Sistema Central, desde la sierra de Gata hasta Gredos, y en otros puntos de Cáceres. Este umbral se alcanzó asimismo en zonas del sistema Ibérico septentrional, del Pirineo occidental, del entorno del límite entre el sur de Badajoz y el norte de Huelva y de las sierras de Cádiz.

Entre los registros de los observatorios principales, el organismo estatal ha destacado los 202 l/m2 de Vigo/Peinador, los 172 l/m2 de Pontevedra, los 129 l/m2 de Santiago de Compostela/Labacolla, los 97 l/m2 de Ourense, los 94 l/m2 del puerto de Navacerrada y los 92 l/m2 de Córdoba/Aeropuerto.

El 18 de noviembre se registraron precipitaciones en gran parte de la Península, con acumulados localmente superiores a 40 l/m2 en el oeste del Sistema Central, el Pirineo occidental y la sierra de Grazalema.