España afronta sus primeras noches tropicales y temperaturas hasta 10ºC superiores a lo normal, según Meteored

Archivo - Una persona llena un bote de agua en una fuente, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

España afronta un final del mes de mayo con las primeras noches tropicales y temperaturas por encima de lo normal para la época, de hasta 10ºC más de lo normal, según el meteorólogo de Meteored Duncan Wingen.

Según el meteorólogo, el establecimiento de la masa de aire tropical continental dará lugar a las primeras noches tropicales este fin de semana en la Península y en algunos puntos de los archipiélagos.

Wingen explica que una noche tropical se produce cuando la temperatura no baja de los 20 ºC entre la puesta de sol y el amanecer y enfatiza que, aunque las noches tropicales se han vuelto muy frecuentes, pueden suponer un riesgo para la salud, porque las mínimas suelen darse una vez avanzada la madrugada, antes de la salida del sol, lo que implica que a la hora de irse a dormir la temperatura es muy superior.

Además, en los próximos días, el termómetro podría no bajar de los 22 ºC en algunas capitales, con anomalías positivas de hasta 10 ºC. De este modo, señala que la masa de aire cálido asociada a la dorsal subtropical ya está plenamente asentada sobre España, con temperaturas de 20 a 23 ºC a unos 1.400 metros lo que se traduce en máximas de 30 a 38 ºC en zonas continentales de la España peninsular, con los valores más elevados en las vegas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo y Ebro.

Durante el fin de semana, se prevén ya las primeras noches tropicales, como resultado del ascenso en las máximas y el rápido calentamiento del Mediterráneo. Es probable que en el valle del Ebro y el Tajo se queden entre 19 y 20 ºC de temperatura mínima, con 19 ºC previstos en Madrid y Zaragoza.

Las mínimas más elevadas se producirán en el valle del Guadiana y especialmente Guadalquivir. Alicante, Cádiz, Sevilla, Almería y Cáceres serán las primeras capitales de provincia en no bajar de los 20 ºC el sábado.

Las mínimas del sábado se situarán entre 5 y 10 ºC por encima de los valores medios en gran parte del Cantábrico, meseta norte, La Rioja, Navarra Extremadura, Comunidad de Madrid, Aragón y Andalucía.

EL DOMINGO CONTINÚA EL CALOR

El domingo estas anomalías se extenderán por la meseta sur y el interior de Cataluña. Será precisamente en el arco mediterráneo donde las anomalías sean más moderadas, debido a la influencia marítima.

Ese día habrá aún más noches tropicales, repartidas por los grandes valles fluviales y el interior sur de Castilla y León. El Sistema Central interceptará los vientos del sureste, con temperaturas nocturnas de 19 a 21 ºC en Segovia y Valladolid.

Las capitales que tendrán noche tropical el domingo serán Sevilla y Cádiz, ambas con 21 ºC y Almería, Madrid, Toledo y Las Palmas, con una mínima de 20 ºC. Otras muchas ciudades se quedarán a las puertas, con mínimas previstas de 19ºC como Segovia, Huesca, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Cáceres y Badajoz.

Meteored añade que el mar Mediterráneo todavía se encuentra entre 19 y 22 ºC, por lo que en la costa mediterránea todavía costará que haya noches tropicales esta semana, aunque las mínimas serán elevadas.