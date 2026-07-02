España y Alemania impulsan la coordinación de estrategias científicas en resiliencia climática ante las inundaciones. - MICIU

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) junto con la Comisionada del Gobierno de España para la dana, Zulima Pérez, visitan desde este jueves hasta el sábado Alemania para impulsar la coordinación de estrategias científicas en resiliencia climática ante el riesgo de inundaciones.

Con esta visita, España quiere es promover el intercambio de conocimiento, metodologías y buenas prácticas entre ambos países para mejorar la preparación, la adaptación y la reconstrucción frente a fenómenos meteorológicos extremos, así como favorecer el desarrollo de soluciones transferibles a otras regiones europeas.

En este contexto, dos universidades públicas valencianas --la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV).. colaboran con instituciones alemanas de referencia, como la Universidad de Stuttgart y la RWTH Aachen University, en el marco del proyecto alemán KAHR 2.0 y de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso).

En concreto, estas instituciones buscan desarrollar metodologías y herramientas que faciliten la incorporación del conocimiento a la planificación territorial, la gestión del riesgo y los procesos de reconstrucción, promoviendo soluciones adaptadas a las necesidades de los territorios afectados.

De acuerdo con Universidades, la visita nace de la experiencia compartida entre Alemania y España tras dos episodios de inundaciones de gran impacto: las inundaciones del valle del Ahr, en la región alemana de Rhineland-Palatinate, en julio de 2021, y la dana, que afectó a la Comunidad Valenciana, en octubre de 2024.

"Ambos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta institucional mediante políticas públicas basadas en la evidencia científica, la innovación y la cooperación internacional", destacan desde el Ministerio.

La agenda de trabajo de la visita incluye reuniones con el Ministerio Federal de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania (BMFTR) para analizar la cooperación en ciencia e innovación orientada a estrategias de reconstrucción resilientes al clima.

Además, la delegación española participará en el congreso 'Cinco años después de las inundaciones de 2021' que se celebra hoy en Remagen, donde se presentan las experiencias desarrolladas en el valle del Ahr y en Valencia como casos de estudio para el fortalecimiento de la resiliencia climática y un taller técnico.

Asimismo, tiene prevista una visita de campo este viernes al valle del Ahr para conocer los avances y retos de la reconstrucción cinco años después de la catástrofe, y el sábado, una jornada en Stuttgart con estudiantes y expertos en planificación regional.