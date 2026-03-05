España asume la presidencia de Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres hasta su puesta en marcha oficial. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha asumido la presidencia y la secretaría técnica provisionales de los grupos de trabajo encargados de poner en marcha la futura Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ostentará el liderazgo y la máxima representación provisional de este nuevo organismo hasta su futura instauración definitiva antes de finales de año.

Así lo ha decidido la reunión internacional de alto nivel que en Antigua (Guatemala), donde se ha acordado oficializar la voluntad de constituir esta Red así como la definición de su objetivo, funcionamiento y financiación; así como que su primera reunión constitutiva se celebra en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado prevista para el 4 y 5 de noviembre.

Asimismo, los participantes en la reunión internacional han aprobado también la creación dos grupos de trabajo: el de gobernanza y el de Lineamientos Estratégicos. El primero elaborará los estatutos y el modelo de gobierno definitivo y el segundo, una propuesta sobre las líneas de acción prioritaria de la Red para garantizar que se evitan solapamientos y duplicidades con iniciativas ya existentes.

De esta manera, se llevarán a cabo diferentes reuniones telemáticas de trabajo entre la presidencia y la secretaría técnica provisionales y los dos grupos de trabajo constituidos que culminarán con una reunión presencial técnica en Montevideo (Uruguay), donde se discutirán y consensuarán todas las propuestas expuestas para elaborar los diferentes borradores previos a su creación definitiva. Según ha explicado Protección Civil, todo ello cristalizará en un Plan de Acción que deberá ser aprobado en la primera reunión constitutiva de la Red en Madrid.

En su intervención ante el plenario de la reunión internacional, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ha recalcado que la designación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias como presidencia temporal del organismo "es un reconocimiento al arduo trabajo llevado a cabo y una gran ocasión para demostrar, una vez más, el más firme compromiso de España con la reducción del riesgo de desastres y la lucha contra la emergencia climática desde la cooperación multilateral".

Por su parte, Barcones ha destacado de relevancia de encabezar este proyecto, "un reto apasionante y, a su vez, una gran responsabilidad para España". "Creemos firmemente que esta red va a beneficiar a todos y en todos los ámbitos en un momento en el que los desastres cada vez marcan más nuestras vidas", ha recalcado.