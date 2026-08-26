Archivo - Vista del pantano de Sau, a 22 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

España contribuirá con cinco millones de euros a la Alianza Internacional para la Resiliencia frente a la Sequía (IDRA, por sus siglas en inglés). Lo ha anunciado en la COP17 de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), que se está celebrando en Ulán Bator (Mongolia), según ha informado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

IDRA busca cambiar el enfoque tradicional de respuesta a las sequías, pasando de la emergencia a la anticipación, prevención, preparación y resiliencia a largo plazo. Desde su creación, se ha ampliado hasta contar con más de 78 miembros, entre países y organizaciones internacionales, científicas y de cooperación.

España comprometió cinco millones de manera inicial para ponerla en marcha. Ahora ha realizado una nueva aportación de otros cinco millones, anunciada a finales de 2025. "Con ello, consolida su posición como uno de los principales impulsores políticos y financieros de la Alianza", ha destacado Transición Ecológica.

Este martes, el país ha participado en el lanzamiento de la segunda fase del Observatorio Internacional de Resiliencia frente a la Sequía (IDRO), el primer observatorio mundial dedicado a este tema. La Alianza ha apoyado su desarrollo en colaboración con la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la Universidad de Yale y otros socios internacionales.

La versión piloto presentada durante la COP16 nació con el objetivo de proporcionar a los responsables de la toma de decisiones información más sólida, herramientas prácticas y una base de conocimiento que facilitara la transición desde una gestión reactiva de las crisis hacia enfoques proactivos. La segunda fase marca la transición a una plataforma en línea plenamente operativa.

Durante el evento de presentación, España ha destacado los avances logrados desde la puesta en marcha del observatorio y ha subrayado la importancia de fortalecer la resiliencia frente a unas sequías cada vez más frecuentes, intensas y extensas. De acuerdo con Transición Ecológica, el núcleo de esta segunda fase es el primer Índice de Resiliencia frente a la Sequía (DRI, por sus siglas en inglés) del mundo, una herramienta que permite a los países evaluar su capacidad para anticiparse a la sequía, prepararse ante ella y adaptarse a sus efectos.

Por otro lado, el observatorio incorpora nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA), que facilitan a responsables políticos, expertos técnicos y ciudadanía la interpretación de datos complejos y su traducción en conocimiento aplicable. La plataforma ya está abierta a la revisión de usuarios de todo el mundo. Ahora, el trabajo se centrará en colaborar con los países miembros de la IDRA para evaluar cómo el DRI puede orientar y mejorar sus procesos de toma de decisiones.

La COP17 aborda de forma conjunta la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía, con especial atención a la prevención, la resiliencia y la gestión sostenible de los ecosistemas. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), un total de 1.840 millones de personas sufren actualmente los efectos de la sequía, el 85% en países de renta baja y media.

Por su parte, la CNULD estima que la degradación de tierras, la desertificación y la sequía provocan pérdidas económicas de unos 878.000 millones de dólares al año. Además, en 2050, tres de cada cuatro personas podrían verse afectadas por la sequía.