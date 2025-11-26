España debe invertir 104.000 millones de euros en infraestructuras en 10 años ante sequías e inundaciones, según SEOPAN

Bajo nivel de agua en el embalse de Belesar, 7 de noviembre de 2025, en Belesar, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) ha alertado que España debe invertir 104.000 millones de euros en los próximos diez años para hacer frente a las sequías e inundaciones, como refleja un informe elaborado por la ingeniería Typsa.

Así se ha expresado en la jornada 'Agua y futuro: Hoja de ruta para España' de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), donde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), donde la organización ha lamentado la "falta" de estabilidad y continuidad en la financiación, así como la "lentitud" administrativa ante la construcción de las obras hidráulicas.

Durante este evento, los regantes han exigido una integración "seria" en los planes hidrológicos de los embalses y la laminación de avenidas planificados, la desalación y reutilización "para dar garantía hídrica, modernización y eficiencia en regadío", así como de la digitalización para disponer de datos en tiempo real. Asimismo, también han reclamado marcos regulatorios que "aporten seguridad a la inversión a largo plazo".

Desde el punto de vista de la organización, es posible construir un 'mix hídrico' distinto en cada cuenca, donde todas las soluciones tengan cabida y se prioricen "no por ideología, sino por su aportación conjunta a la seguridad hídrica, alimentaria, energética y territorial".