España forma a agentes de seis países iberoamericanos en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha llevado a cabo unas jornadas formativas para fortalecer las capacidades de autoridades policiales ambientales en la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres, especialmente aquellas protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En total, en esta edición han participado 15 representantes procedentes de Panamá, Costa Rica, Perú, Uruguay, Argentina, Portugal y España, todos miembros de la Red Jaguar. Esta red, impulsada por INTERPOL, agrupa a fuerzas policiales especializadas en delitos medioambientales de países iberoamericanos y europeos y busca potenciar la cooperación internacional y el intercambio estratégico de información para combatir el tráfico ilegal de especies silvestres.

Las actividades se han desarrollado entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre en el entorno del Parque Nacional de Doñana y han sido organizadas por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de Transición Ecológica, en colaboración con la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y los gestores del Parque Nacional (Junta de Andalucía).

"Con iniciativas como esta, MITECO reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y la cooperación internacional en la lucha contra los delitos medioambientales, apostando por la formación como herramienta clave para preservar las especies amenazadas por el comercio ilegal", ha destacado el departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

