España y Marruecos prevén aumento del 3% en la Operación Paso del Estrecho: 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos

Operación Paso del Estrecho 2026 - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho (OPE) prevé gestionar el tránsito de más de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos, cifras que podrían marcar un récord histórico con un incremento estimado del 3% respecto al año anterior.

Así se ha puesto de manifiesto en el marco de la 37ª Comisión Mixta Hispano-marroquí celebrada en Tánger, donde representantes de España y Marruecos han avanzado en los preparativos del operativo, que se desarrollará entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

La delegación española ha estado encabezada por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, e integrada por miembros de esa área, y de las direcciones generales de Tráfico y de Coordinación y Estudios, así como responsables de los ministerios de Sanidad, Transportes y Movilidad Sostenible, y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Por parte de Marruecos han participado en el encuentro el director de Migración y Vigilancia de Fronteras; altos cargos de la Gendarmería Real y de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad, así como de diferentes ministerios y direcciones generales del reino alauita.

En este sentido, Barcones ha subrayado que cada edición plantea nuevos retos que requieren "conocimiento, esfuerzo y dedicación" para diseñar una planificación adecuada. También ha destacado que la colaboración entre ambos países es "es la clave del éxito de esta operación" ya que hay que "estar preparados para responder ante cualquier circunstancia que se produzca".

El Plan Específico de la Operación Paso del Estrecho 2026 mantendrá las líneas de actuación fundamentales de los años precedentes. De la misma manera, Barcones ha expuesto como principal meta "el triple objetivo de conseguir un tráfico fluido en las carreteras nacionales, reducir los tiempos de espera en nuestros puertos y atender a los ciudadanos magrebíes en todo aquello que necesiten".

El dispositivo se articulará en torno al Plan de Flota, que definirá el número de buques, líneas y rotaciones necesarias para asegurar un tránsito ágil entre los dos continentes. Además, incluye los planes provinciales de coordinación de los nueve puertos españoles participantes, el plan para la gestión del tráfico y la seguridad vial y el plan de acción de Cruz Roja Española.

AUMENTAN UN 10% LOS RECURSOS HUMANOS

En cuanto a los recursos humanos, estos aumentan con respecto a la OPE del año anterior casi un 10%. Participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios. Este operativo implicará a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Por otro lado, la OPE incorporará por primera vez un sistema digital de gestión que permitirá integrar datos en tiempo real para optimizar el tránsito de pasajeros y vehículos y reducir los riesgos asociados a los momentos de mayor afluencia.

Este nuevo sistema integrará, por primera vez, el análisis conjunto de datos de paso con información en tiempo real sobre tráfico, operaciones portuarias, condiciones meteorológicas e incidentes, lo que permitirá optimizar la gestión del flujo de pasajeros y vehículos y minimizar los riesgos asociados a los picos de mayor afluencia, según el Ministerio del Interior.

Con el objetivo de disminuir posibles complicaciones, ambos países han coincidido en la importancia de reforzar la información previa a los viajeros y de fomentar la adquisición de billetes cerrados con antelación, una medida "clave" para reducir las aglomeraciones y mejorar la eficiencia de los embarques.

La Operación Paso del Estrecho se organiza de forma ininterrumpida desde 1986 y es fruto de una "estrecha colaboración" entre España y Marruecos que "ha permitido afrontar con éxito un dispositivo de gran complejidad con un volumen de desplazamientos creciente año tras año".