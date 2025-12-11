España participa este sábado con Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025, donde no está Israel

El representante de España en Eurovisión Junior, Gonzalo Pinillos, posa durante su despedida antes de Eurovisión Junior, en la librería La Mistral, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Gonzalo Pinillos (Madrid, 14 años) será el representante de E - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

España participará este sábado en la 23ª edición de Eurovisión Junior, con Gonzalo Pinillos, que se subirá al escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis (Georgia) para defender 'Once upon a time' ('Érase una vez'), en un concurso en el que no participa Israel.

Tras retirarse del Festival de Eurovisión 2026 por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de permitir la presencia de Israel, España sí competirá en la edición juvenil de este año con un total de 18 países, uno más que el año pasado. El Estado israelí debutó en el certamen en 2012 y, desde entonces, ha concursado en dos ocasiones: 2016 y 2018.

Este sábado jóvenes cantantes de entre 9 y 14 años representarán a las siguientes emisoras y países: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), Ictimai (Azerbaiyán), HRT (Croacia), CyBC (Chipre), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), MKRTV (Macedonia del Norte), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino), RTVE (España) y Suspilne (Ucrania).

En 2025, Montenegro, Croacia y Azerbaiyán vuelven a Eurovisión Junior. Montenegro participó por última vez en 2015, mientras que Croacia, que ganó la primera edición en 2003, compitió por última vez en 2014. Azerbaiyán, por su parte, regresa desde 2021. La gran final de Eurovisión Junior 2025 podrá seguirse en España este sábado a través de La 1 y RTVE Play, a partir de las 17.00 horas.

Gonzalo Pinillos, de 14 años, fue seleccionado entre 270 candidaturas presentadas al casting online. El artista madrileño cuanta con una formación integral y vocación artística. Su pasión por la música, según RTVE, comenzó a los seis años, cuando inició sus estudios de piano y lenguaje musical, y desde entonces ha mantenido una formación constante que lo llevó al teatro musical en 2020, formando parte del elenco de musicales como 'Los chicos del coro' y 'Oliver Twist'.

ESPAÑA EN EUROVISIÓN JUNIOR

España debutó en Eurovisión Junior en 2003, siendo uno de los 16 países fundadores que participaron en la primera edición del certamen celebrada en Copenhague. RTVE estuvo presente de manera continua hasta el año 2006, cuando decidió retirarse del evento.

Sin embargo, trece años después, en 2019, RTVE anunció la vuelta de España al Festival, que tendría lugar en Polonia. Desde entonces, España ha participado sin interrupción en el certamen, logrando su mejor resultado en 2004 con María Isabel y su 'Antes muerta que sencilla'.

La UER encargó a España la organización del festival de Eurovisión Junior 2024. La decisión se produjo tras la renuncia de Francia, ganador de Eurovisión Junior 2023 con Zoé Clauzure y 'Coeur'. En aquella edición, Sandra Valero había logrado con 'LOVIU' la segunda plaza, la mejor en 18 años.