España y Portugal "sellan una alianza" frente a la emergencia climática: "Estamos hablando de ciencia"

El Gobierno y el Ejecutivo portugués han firmado este viernes una declaración conjunta frente a la emergencia climática, "sellando una alianza por la seguridad climática", con motivo de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada este viernes en Huelva (Andalucía). Con ella, ambos países van a fortalecer su cooperación en materia de protección civil y emergencias.

"Hace más de 500 años un portugués y un español lideraron la primera expedición de circunnavegación alrededor del planeta y demostraron que la tierra era redonda, desafiando por tanto a los terraplanistas de entonces. Bueno, cinco siglos después los terraplanistas que cuestionaban a Magallanes y al Cano se llaman los negacionistas climáticos", ha señalado Sánchez.

Además, el presidente ha avanzado que España y Portugal también van a reforzar su colaboración en el ámbito de la constelación atlántica, conformada por 16 satélites de observación. "Nos van a permitir prevenir mejor las inundaciones que se puedan suceder, los incendios, las olas de calor que puedan sufrir ambos países", ha indicado.

Entre otros acuerdos, España y Portugal han firmado una Declaración conjunta frente a la emergencia climática y un Memorando de entendimiento en materia de protección civil y emergencias.

EL CAMBIO CLIMÁTICO "NO ES DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

Durante la rueda de prensa, ambos dirigentes han destacado que el cambio climático "no tiene que ver con la derecha o la izquierda" --en palabras de Montenegro-- y que "seguir la senda de la sostenibilidad es una de las principales palancas de competitividad" que ambos países tienen --en palabras de Sánchez".

Por su parte, el presidente español también ha recalcado que "están hablando de ciencia" y que si uno "no mitiga los efectos de esta emergencia climática acaba pagando un alto coste". "Lo hemos pagado en vidas, lo estamos pagando desde el punto de vista presupuestario, insisto 7.000 millones de euros en solo estas semanas de borrascas", ha señalado.

Además, ha puesto en valor que gracias a la transición energética "la electricidad cuesta hoy en España tres veces menos que en Francia; que es seis veces más barata que en Alemania y siete veces que en Italia". "Eso es un factor de competitividad y eso no es casualidad. Es como consecuencia de un gobierno y una apuesta sostenida en el tiempo en favor de la energía renovable que es mucho más competitiva de menor precio de lo que es, por ejemplo, la energía nuclear o, por supuesto, los combustibles fósiles", ha subrayado.

Por su parte, Montenegro ha resaltado que para su gobierno la seguridad climática forma parte de su "responsabilidad para proteger a los ciudadanos, hoy y en el futuro". Además, ha manifestado que es una "necesidad" para impulsar la competitividad a nivel europeo y reforzar la autonomía energética del continente.

"Tenemos que hacer converger los valores climáticos y los valores económicos. Nosotros tenemos en Portugal una política en la que consideramos al mismo nivel el medioambiente con la economía y con la agricultura. Y consideramos que estos tres polos tienen que entenderse", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que el país no puede ser "muy valiente" y paralelamente bajar su competitividad a escala global, pero tampoco puede ser "demasiado sensible" y dejar de hacer "aquello que imponen las exigencias actuales y las responsabilidades" que tiene el Ejecutivo.

"Y ese equilibrio creo además que es posible. Y me voy incluso a arriesgar a decir que para hacer posible este equilibrio, para llegar a este equilibrio tenemos que despolitizar el cambio climático, quitarle carga política, tenemos que centrarnos en el interés de los ciudadanos", ha destacado.