España quiere tener "un papel destacado" en la toma de decisiones estratégicas en investigación e innovación en Europa

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa - MICIU

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

España aboga por una gobernanza diferenciada de las políticas de investigación e innovación europeas, en coordinación con las políticas industriales y de defensa, donde pretende tener un "papel destacado" en la toma de decisiones estratégicas.

"La investigación y la innovación son el motor de la competitividad europea", ha defendido el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, durante su participación este viernes en Bruselas en el Consejo de Competitividad de la UE (Espacio, Investigación e Innovación), donde ha presentado la posición de España de cara a las negociaciones del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación 2028-2034 de la Unión Europea, que están negociando los países miembros.

El secretario de Estado también ha aplaudido "la ambición presupuestaria de la Comisión Europea" para el Programa Marco, que está previsto que duplique el presupuesto del anterior Programa Marco, ahora en vigor.

España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, apuesta porque el nuevo Programa Marco tenga a la excelencia como eje central, que refuerce la transferencia del conocimiento y la autonomía estratégica. "El Programa Marco es el principal instrumento estratégico de la Unión Europea para su autonomía tecnológica y su liderazgo global", ha subrayado Cigudosa.

También defiende que los Estados miembros tengan un papel relevante en la gobernanza del programa, de forma que puedan contribuir a las políticas de I+D+I europeas y asegurar la sinergia entre la dimensión nacional, regional y europea.

En este sentido, España impulsa con Austria, Croacia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Portugal, el fortalecimiento de un debate que asegure un sistema de gobernanza que defina claramente los roles, complementariedades e interacciones entre los distintos instrumentos europeos, incluido el fondo de Competitividad, y unos mecanismos independientes en la definición de las prioridades del futuro Programa Marco.

"Vamos a seguir trabajando con nuestros socios para lograr un acuerdo equilibrado y ambicioso", ha asegurado el secretario de Estado.

En el marco del Consejo de Competitividad de la UE, Cigudosa también ha mantenido reuniones bilaterales con el ministro de Investigación, Innovación y Política Digital de Chipre, Nicodemos Damianou, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo; el ministro de Educación Superior, Investigación, Innovación y Ciencia de Irlanda, James Lawless, que presidirá el próximo semestre el Consejo; el ministro de Educación Superior e Investigación de Francia, Phillippe Baptiste, y el secretario de Estado en el Ministerio de Investigación, Tecnología y Espacio de Alemania, Marcus Pleyer.