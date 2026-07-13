España registra 15 grandes incendios forestales y más de 50.000 ha quemadas, más del doble que en 2025

Helicópteros bombarderos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España).- Rosa Veiga - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Los incendios forestales han consumido 50.750,95 hectáreas (ha) en España del 1 de enero al 5 de julio de 2026, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press. Además, ya se han registrado 15 grandes incendios forestales, de los que afectan a más de 500 ha.

En comparación, el año pasado por estas fechas habían ardido 20.466,25 ha (2,4 veces menos que este año) y se habían registrado seis grandes incendios forestales (prácticamente un tercio). Aún no está contabilizado el fuego de Los Gallardos (Almería), que se declaró el pasado jueves y que ha dejado 13 fallecidos y diez desaparecidos.

En total, en lo que va de 2026 se han registrado 4.984 siniestros. De hecho, 3.258 (es decir, un 65,3%) han sido conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. Del total de siniestros, el 41,19% se han registrado en el noroeste del país; el 20,22%, en el Mediterráneo; el 38,18%, en las comunidades interiores; y el 0,40%, en Canarias. Además, se han quemado 28.824,58 ha de superficie matorral y monte abierto; 11.281,11 ha de pastos y dehesas y 10.645,25 ha de superficie arbolada.

En este sentido, el 32,64% de la superficie arbolada afectada se ha localizado en el noroeste; el 41,32%, en el Mediterráneo; y el 26,04%, en las comunidades interiores. Asimismo, el 51,94% de la superficie forestal afectada se ha dado en el noroeste; el 23,31%, en el Mediterráneo; y el 24,75%, en las comunidades interiores.

Cabe recordar que el fuego quemó 393.079 ha en España en 2025, el 38% del territorio quemado en la UE, que sumó 1.033.966 ha durante todo ese año. La mayor parte de hectáreas calcinadas se quemaron en agosto ya que, en cuestión de un mes, se quemaron más de 150.000 ha (en concreto, se pasó de 22.7845 ha el 29 de julio a 380.877 ha el 2 de septiembre).

MÁS DE 57.000 HA QUEMADAS HASTA EL 8 DE JULIO, SEGÚN COPERNICUS

El Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) del programa Copernicus aumenta las hectáreas quemadas en España a 57.333 hasta el 8 de julio.

Esto supone el 35,2% del territorio que ha ardido en toda la Unión Europea (UE) en el mismo espacio de tiempo, que ya suma 162.444 ha quemadas. Copernicus también señala que España es el país que más fuegos ha registrado de toda la UE: 321. Sólo se le acerca Francia, con 287.