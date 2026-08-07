España registra 222.783 hectáreas quemadas hasta el 5 de agosto, el 44,5% del total de la UE

Vista del incendio forestal, a 25 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

España registra un 222.783 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero hasta el 5 de agosto de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esto supone el 44,5% del total de la Unión Europea (UE), donde ya han ardido 500.333 ha.

En comparación, el año pasado por estas fechas España registraba 45.221 ha quemadas. Sin embargo, a partir de esa semana aumentó rápidamente la superficie afectada por los incendios hasta llegar a las 367.520 el día 19 de ese mes. El 2025 finalizó con 393.079 ha quemadas en España, la peor cifra desde 1994.

Este año, España es el país que más fuegos ha registrado de toda la UE: 391. Le sigue Italia, con 356; y Francia, con 337.