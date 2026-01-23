España registra 263 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 2% menos de lo normal.- AEMET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 263 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 2% menos de la cifra habitual, que se sitúa en 269 l/m2.

Por zonas, las cantidades se sitúan por debajo de sus valores normales en la cornisa cantábrica y en gran parte del interior y de la mitad oriental de la Península excepto por Cataluña, la Comunidad Valenciana y el sector oriental de Andalucía. Por el contrario, superan los valores normales del periodo de referencia 1991-2020 en la mayor parte del tercio occidental peninsular y en toda Andalucía.

En especial, AEMET destaca las cifras en la fachada mediterránea comprendida entre Almería y el delta del Ebro, donde los acumulados sobrepasan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos. En cuanto a los archipiélagos, las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal en la mayor parte de Canarias, sobre todo en el norte de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, así como en Ibiza.

Por el contrario, se mantienen por debajo de los valores normales en el interior de Mallorca y en el sur de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Durante el periodo del 14 al 20 de enero, el organismo estatal ha indicado que las precipitaciones fueron generalizadas y afectaron a todo el territorio salvo a la mitad sur de la provincia de Almería y al sur de la Palma, Tenerife y Gran Canaria.

En este sentido, ha señalado que las cantidades más significativas sobrepasaron los 100 l/m2 en la mitad oeste de Galicia, en el norte de Mallorca y especialmente en Cataluña, donde incluso se llegaron a acumular más de 150 l/m2 en la provincia de Girona.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha mencionado los 140 l/m2 en Girona/Costa Brava, los 124 l/m2 en el aeropuerto de Reus, los 77 l/m2 en Menorca/Maó, los 76 l/m2 en Ibiza/Es Codola y los 75 l/m2 en Pontevedra y en Santiago de Compostela/Labacolla.

Al margen de ello, ha apuntado a que el día 21 se registraron precipitaciones en la mayor parte de la Península y Baleares y destacaron los más de 100 l/m2 en la sierra de Grazalema.