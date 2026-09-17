España registra 296.815 ha quemadas hasta el 16 de septiembre, el 44,4% de todas las de la UE, según Copernicus

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 296.815 hectáreas (ha) quemadas entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Estp supone el 44,4% del total de las que han ardido en la Unión Europea (UE), que se cifran en 668.035 ha.

Eso sí, el país sólo ha registrado 973 hectáreas quemadas desde el 2 de septiembre, 313 de ellas desde el día 9 (estas fueron las últimas dos jornadas en las que Copernicus publicó datos al respecto). El organismo europeo también informa de que España no es el país europeo que más fuegos ha registrado este año: este ha sido Italia, con 605. En comparación, España ha registrado 446 fuegos. Detrás de ellos está Francia, con 364.

La ola de incendios más grave de este verano ha sido en julio: el 5 de julio España ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025. Además, tuvo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales. A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19. De hecho, el año pasado España registraba a 2 de septiembre un total de 380.877 ha quemadas, más de 85.000 ha que este. El año acabó con 393.079 ha quemadas, la peor cifra desde 1994.