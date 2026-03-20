España registra 508 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 35% más de lo normal. - AEMET

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 508 litros por metro cuadrado (l/m2), un 35% más de lo normal, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press.

Las lluvias superan los valores habituales en la mayor parte del territorio peninsular con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco. En especial, destacan la mitad sur y el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como ciertos puntos de la fachada mediterránea y el delta del Ebro.

Allí, los acumulados superan ampliamente los valores normales y llegan incluso a duplicarlos. En cuanto a los archipiélagos, el organismo estatal ha señalado que las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal tanto en Canarias como en Baleares, salvo en la mitad sur de las islas canarias de mayor relieve y en el sur de Mallorca.

Durante el periodo comprendido entre el 11 y el 17 de marzo, las precipitaciones afectaron a la mayor parte de la Península, excepto el cuadrante suroeste y algunas áreas del Levante. En ambos archipiélagos también se registraron precipitaciones, salvo en la mitad sur de Tenerife y en la isla de Fuerteventura.

De acuerdo con AEMET, las acumulaciones más destacadas se dieron en la cornisa cantábrica, con más de 100 l/m2 en el interior de Cantabria y una franja superior a 60 l/m2 que se extiende por esta comunidad autónoma y País Vasco.

Entre las precipitaciones acumuladas en los principales observatorios, el organismo estatal ha destacado los 67 l/m2 en el aeropuerto de Bilbao, los 66 l/m2 en San Sebastián/Igeldo, los 63 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa, los 51 l/m2 en Santander/Parayas; los 47 l/m2 en Santander I/CMT, los 37 l/m2 en Gijón/Musel, y los 28 l/m2 en Vigo/Peinador.

Debido al paso de la borrasca 'Therese', el día 18 se registraron precipitaciones de entre 10 y 20 l/m2 en las islas más occidentales de Canarias.